درخواست پلیس آگاهی گیلان برای شناسایی قاتل فراری+ عکس

رئیس پلیس آگاهی استان از انتشار مجدد تصویر قاتل فراری یک پرونده قتل در شهرستان رشت به منظور شناسایی و دستگیری وی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به جزئیات پرونده قاتل فراری اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۳ در روستای حاجی‌بکنده از توابع بخش خشکبیجار شهرستان رشت، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: علیرغم انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی، متهم این پرونده تاکنون دستگیر نشده و برابر دستور مقام قضائی، تصویر قاتل فراری به‌منظور شناسایی و دستگیری مجدد منتشر می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان با تأکید بر اهمیت همکاری مردمی در کشف جرائم گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت شناسایی متهم یا اطلاع از محل اختفای وی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین واحد انتظامی اطلاع دهند.

سرهنگ حدادی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت تمام و بدون اغماض، پیگیر دستگیری متهمان متواری بوده و از مشارکت و همکاری آگاهانه مردم در برقراری نظم و امنیت عمومی قدردانی می‌کند.

