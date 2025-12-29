اعضای خبرنگار پیشکسوت چهارمحال و بختیاری پس از مرگ مغزی اهدا شد
رحمتالله یزدانی سامانی، خبرنگار پیشکسوت و جانباز دفاع مقدس، بر اثر خونریزی مغزی دار فانی را وداع گفت و با اهدای اعضای خود به بیماران نیازمند، بار دیگر ایثارگری را معنا بخشید.
به گزارش ایلنا، این خبرنگار ۵۷ ساله، عضو صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، به علت خونریزی مغزی در بیمارستان آیتالله کاشانی شهرکرد بستری بود. پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان و اخذ رضایت از خانوادهی فهیم و نوعدوست او، عمل جداسازی اعضای وی بامداد امروز انجام شد. در این عمل، کبد و کلیههای وی برای اهدا به بیماران نیازمند عضو، جداسازی شد.
مسئول تیم پیونددانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهارداشت:ضمن تقدیر از خانوادههای ایثارگر اهداکننده عضو، برای آنان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
دکتر پانتهآ رمضاننژاد یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۲ مورد عمل اهدای عضو در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
دکتر رمضاننژاد خاطرنشان کرد: اهدای عضو مراحل متعددی دارد و تیمی متشکل از رئیس واحد فراهمآوری، هماهنگکنندگان اهدا، تیمهای تأییدکننده مرگ مغزی شامل متخصصان بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، پزشکی قانونی، نفرولوژی، تیم جراحی پیوند و پرستاران نگهدارنده، همچنین روابط عمومی، مددکاری و امور اداری و مالی در این فرآیند مشارکت دارند.
به گزارش ایلنا، علاقهمندان برای پیوستن به «خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو» میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.skums.ac.ir فرم مربوطه را تکمیل کرده یا با ارسال کد ملی و کلمه «اهداء» به سامانه پیامکی ۳۴۳۲، کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند. لازم به ذکر است که داشتن این کارت تنها اعلام رضایت اولیه فرد است و در زمان فوت، رضایت اولیای دم برای اهدای عضو ضروری میباشد.