خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گردنه‌های چری و شاه‌منصوری شهرستان کوهرنگ کمتر از ۱۲ ساعت بازگشایی شدند

گردنه‌های چری و شاه‌منصوری شهرستان کوهرنگ کمتر از ۱۲ ساعت بازگشایی شدند
کد خبر : 1734635
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش بی‌وقفه راهداران، گردنه‌های برف‌گیر چری و شاه‌منصوری پس از بارش شدید برف و کولاک در کمتر از ۱۲ ساعت به روی تردد خودروها باز شد.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت : راهداران با تلاش شبانه‌روزی و مدیریت بحران، مسیرهای مسدود شده را پاکسازی و ایمنی کامل مسیرها را تضمین کردند.

وی تصریح کرد: تلاش راهداران در شرایط برف و کولاک شدید نمونه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری نیروهای راهداری است که امنیت و تردد ایمن مردم را در سخت‌ترین شرایط جوی تضمین می‌کنند.

خدابخشی همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر وضعیت جوی و مسیرها را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ همراه داشته باشند تا خطر حوادث احتمالی کاهش یابد.

به گزارش ایلنا، تردد در گردنه‌های کوهستانی حتی پس از بازگشایی باید با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه انجام شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی