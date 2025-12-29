گردنههای چری و شاهمنصوری شهرستان کوهرنگ کمتر از ۱۲ ساعت بازگشایی شدند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش بیوقفه راهداران، گردنههای برفگیر چری و شاهمنصوری پس از بارش شدید برف و کولاک در کمتر از ۱۲ ساعت به روی تردد خودروها باز شد.
به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت : راهداران با تلاش شبانهروزی و مدیریت بحران، مسیرهای مسدود شده را پاکسازی و ایمنی کامل مسیرها را تضمین کردند.
وی تصریح کرد: تلاش راهداران در شرایط برف و کولاک شدید نمونهای از تعهد و مسئولیتپذیری نیروهای راهداری است که امنیت و تردد ایمن مردم را در سختترین شرایط جوی تضمین میکنند.
خدابخشی همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر وضعیت جوی و مسیرها را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ همراه داشته باشند تا خطر حوادث احتمالی کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، تردد در گردنههای کوهستانی حتی پس از بازگشایی باید با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه انجام شود.