۸ هزار و ۵۴۸ پرونده به دادگاه صلح دورود وارد شده است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز دوشنبه هشتم دیماه در بازدید از دادگاه‌های صلح دورود، بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی تاکید کرد و با اشاره به اهمیت بازرسی‌های دوره‌ای، افزود: این بازرسی‌ها صرفاً جنبه نظارتی ندارند، بلکه به عنوان ابزاری مدیریتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف محاکم عمل کرده و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلان قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت سریع و کارآمد را ممکن می‌سازند.

وی با اشاره به ورود بیش از ۸ هزار پرونده به دادگاه صلح شهرستان دورود و مختمومه شدن بیش از ۹ هزار پرونده ، گفت: این آمار نشان‌دهنده مختومه‌شدن ۱۱۲ درصدی پرونده‌ها نسبت به پرونده‌های وارده است که حاکی از تلاش جدی قضات و کارکنان در کاهش تراکم پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به موضوع کارشناسی‌های قضایی اضافه کرد: در شعب صلح این دادگاه، ۸۸ درصد از کارشناسی‌های مورد نیاز، از طریق قرعه انتخاب می‌شوند که این رویه، نشان‌دهنده شفافیت، رعایت اصل بی‌طرفی و عدالت در فرآیند دادرسی است. تداوم این روش می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.

شهواری با تأکید بر نقش مهم دادگاه‌های صلح در تحقق عدالت سریع و کارآمد، بیان کرد: انتظار می‌رود این محاکم با رعایت دقیق اصول دادرسی، توجه به حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، الگویی برای سایر مراجع قضایی باشند. دادگاه‌های صلح باید با رویکردی مردمی و کارآمد، ضمن کاهش اطاله دادرسی، رضایت‌مندی و اعتماد عمومی را افزایش دهند.

