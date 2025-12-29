خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری لرستان:

۸ هزار و ۵۴۸ پرونده به دادگاه صلح دورود وارد شده است

رئیس کل دادگستری لرستان گفت : در فاصله ۹ ماهه ابتدای سال جاری، ۸ هزار و ۵۴۸ پرونده به دادگاه صلح دورود وارد شده و در همین بازه زمانی، ۹ هزار و ۶۰۷ پرونده مختومه شده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز دوشنبه هشتم دیماه در بازدید از دادگاه‌های صلح دورود، بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت اعتماد عمومی تاکید کرد و با اشاره به اهمیت بازرسی‌های دوره‌ای، افزود: این بازرسی‌ها صرفاً جنبه نظارتی ندارند، بلکه به عنوان ابزاری مدیریتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف محاکم عمل کرده و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلان قوه قضاییه در راستای تحقق عدالت سریع و کارآمد را ممکن می‌سازند. 

وی با اشاره به  ورود بیش از ۸ هزار پرونده به دادگاه صلح شهرستان دورود و مختمومه شدن بیش از ۹ هزار پرونده ، گفت: این آمار نشان‌دهنده مختومه‌شدن ۱۱۲ درصدی پرونده‌ها نسبت به پرونده‌های وارده است که حاکی از تلاش جدی قضات و کارکنان در کاهش تراکم پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است. 

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به موضوع کارشناسی‌های قضایی اضافه کرد: در شعب صلح این دادگاه، ۸۸ درصد از کارشناسی‌های مورد نیاز، از طریق قرعه انتخاب می‌شوند که این رویه، نشان‌دهنده شفافیت، رعایت اصل بی‌طرفی و عدالت در فرآیند دادرسی است. تداوم این روش می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد. 

شهواری با تأکید بر نقش مهم دادگاه‌های صلح در تحقق عدالت سریع و کارآمد، بیان کرد: انتظار می‌رود این محاکم با رعایت دقیق اصول دادرسی، توجه به حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، الگویی برای سایر مراجع قضایی باشند. دادگاه‌های صلح باید با رویکردی مردمی و کارآمد، ضمن کاهش اطاله دادرسی، رضایت‌مندی و اعتماد عمومی را افزایش دهند.

