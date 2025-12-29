خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمامی محورهای مواصلاتی کردستان باز است/تردد در برخی محورها فقط با زنجیر چرخ

تمامی محورهای مواصلاتی کردستان باز است/تردد در برخی محورها فقط با زنجیر چرخ
کد خبر : 1734594
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: با توجه به نمک پاشی، برفروبی و لغزندگی جاده‌ها در حال حاضر تردد خودروها در برخی از محورهای استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

به گزارش ایلنا، رامین محمودی اظهار کرد: در حال حاضر تمام محورهای استان باز است اما تردد در محورهای دیواندره - سقز، سقز - بانه، مریوان - سقز و سقز - تکاب با توجه به افت شدید دمای هوا و لغزندگی جاده‌ها پس از نمک پاشی با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان پس از بارش شدید برف و کولاک، افزود: هم اکنون راه ارتباطی تمام روستاهای شهرستان بانه و بخش عمده ای از راه‌های روستایی شهرستان‌های سقز، سروآباد و دیواندره بسته است و راهداران کار بازگشایی این راه‌ها را شروع کرده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان یادآور شد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگی‌ها از عصر امروز و همچنین لغزندگی‌ جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود حتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی