تمامی محورهای مواصلاتی کردستان باز است/تردد در برخی محورها فقط با زنجیر چرخ

به گزارش ایلنا، رامین محمودی اظهار کرد: در حال حاضر تمام محورهای استان باز است اما تردد در محورهای دیواندره - سقز، سقز - بانه، مریوان - سقز و سقز - تکاب با توجه به افت شدید دمای هوا و لغزندگی جاده‌ها پس از نمک پاشی با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان پس از بارش شدید برف و کولاک، افزود: هم اکنون راه ارتباطی تمام روستاهای شهرستان بانه و بخش عمده ای از راه‌های روستایی شهرستان‌های سقز، سروآباد و دیواندره بسته است و راهداران کار بازگشایی این راه‌ها را شروع کرده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان یادآور شد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگی‌ها از عصر امروز و همچنین لغزندگی‌ جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود حتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

