بارش برف در ارتفاعات مازندران؛ پلیس راه هشدار داد سطح جاده‌ها لغزنده است

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارش برف در ارتفاعات و لغزندگی جاده‌ها، از رانندگان خواست در سفرهای ضروری زنجیرچرخ همراه داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای استان عادی و روان است، هرچند بزرگراه‌ها پرحجم بوده و در برخی نقاط بارش پراکنده باران گزارش‌شده است. وی افزود: در ارتفاعات ولی‌آباد، لاریجان و گدوگ بارش برف وجود دارد و سطح راه‌ها لغزنده است.

سرهنگ هادی عبادی تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات ایمنی ازجمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیس و راهداری، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

وی همچنین توصیه کرد شهروندان و رانندگان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس‌راه استان تماس بگیرند.

 

 

