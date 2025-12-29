۴ فوتی و یک مفقودی در سیلاب های اخیر خوزستان / امدادرسانی هلالاحمر ادامه دارد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان از شناسایی و انتقال پیکر ۴ نفر در سیلاب شهرستان های ایذه و باغملک با تلاش بی وقفه نجاتگران این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن عبودی مزرعی با اشاره به بارشهای شدید روز گذشته در برخی مناطق استان، اعلام کرد: دو دستگاه خودرو در جریان آبگرفتگیها وارد سیلاب و واژگون شدند که در پی این حوادث، چهار نفر در شهرستان ایذه و یک نفر در شهرستان باغملک مفقود شدند.
عبودی مزرعی افزود: با تلاش مستمر تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر و همکاری مردم محلی و بومی، سرانجام پیکر ۳ نفر از مفقودیهای شهرستان ایذه و یک نفر در شهرستان باغملک شناسایی و از آب بیرون کشیده شدند و یک نفر دیگر در ایذه همچنان مفقود است که عملیات جستوجو برای یافتن او ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان تصریح کرد: شدت بارشها باعث آبگرفتگی معابر، ورود آب به برخی منازل مسکونی و آسیب به تعدادی از خودروها شده بود و تیمهای عملیاتی با حضور میدانی در مناطق متاثر اقدامات امدادی شامل رهاسازی خودروهای گرفتار، اسکان اضطراری، توزیع کمکهای اولیه و ارائه خدمات حمایتی به آسیبدیدگان را به صورت مستمر انجام میدهند.
وی افزود: تمامی نیروهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و پایش مناطق برای شناسایی نیازهای احتمالی و ارائه کمکهای فوری ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان نیز ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه نجاتگران، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی از تردد غیرضروری در مسیرهای آبگرفته و برفگیر خودداری کنند و در صورت نیاز فوری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.