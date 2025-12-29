مدیرعامل آب منطقهای؛
۵۵ درصد حجم سدهای کرمانشاه خالی از آب است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی بارندگیهای فصل پاییز نسبت به میانگین بلندمدت، اعلام کرد: هماکنون ۵۵ درصد از حجم سدهای استان خالی از آب است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام درویشی در خصوص وضعیت منابع آبی استان را نگرانکننده توصیف کرد و افزود: بخش قابل توجهی از آب موجود در سدهای کرمانشاه نیز در محدوده «حجم مرده» قرار دارد و عملاً قابلیت بهرهبرداری ندارد.
وی با هشدار نسبت به شرایط منابع آب زیرزمینی استان گفت: کسری مخزن آبخوانهای کرمانشاه به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و در برخی دشتهای استان، نشانههایی از فرونشست زمین مشاهده میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در این راستا تاکنون هزار و ۴۳۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این اقدام به حفظ حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی منجر شده است.
درویشی با تأکید بر اجرای سیاستهای جدید مدیریت منابع آب افزود: برنامههای مدیریت و بازتوزیع آب با رعایت ضوابط قانونی در حال اجراست تا ضمن حمایت از تولید، فشار بر منابع آبی استان کاهش یابد.
گفتنی است میانگین بارندگی فصل پاییز در استان کرمانشاه ۸۸ میلیمتر گزارش شده که نسبت به میانگین بلندمدت، ۳۴ درصد کاهش نشان میدهد.