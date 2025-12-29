میاندورود پایلوت سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مازندران شد

به گزارش ایلنا، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در نشست توجیهی اجرای آزمایشی طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح وارد مرحله جدیدی شده و از ۱۴ دی‌ماه در ۷۰ نقطه کشور آغاز می‌شود که شهرستان میاندورود نیز به‌عنوان پایلوت در مازندران انتخاب‌شده است.

وی افزود: در برخی مناطق سرشماری به‌صورت تمام‌شماری و در برخی دیگر به شکل نمونه‌گیری انجام خواهد شد.

گودرزی با اشاره به آمادگی کامل استان مازندران برای اجرای این طرح، تصریح کرد: نقشه‌های موقعیت مکانی آماده‌شده و بستر اجرای طرح فراهم است. پس از پایان مرحله آزمایشی، وارد بخش دیگری از سرشماری ثبت‌مبنا ۱۴۰۵ خواهیم شد.

مرتضی بابایی لولتی، فرماندار شهرستان میاندورود، نیز در این نشست گفت: اجرای طرح آزمایشی نفوس و مسکن باهدف ارائه آمار دقیق انجام می‌شود و نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، زیربنایی و اشتغال خواهد داشت.

وی از مردم شهرستان خواست همکاری لازم را با مأموران سرشماری داشته باشند.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، نیز اظهار کرد: این طرح از ۱۴ دی تا ۳ بهمن اجرا می‌شود و بخشی از اطلاعات به‌صورت ثبت‌مبنا از طریق داده‌های دستگاه‌های اجرایی و بخشی با مراجعه حضوری جمع‌آوری خواهد شد.

کریم‌پور همراهی کامل فرماندار و مدیران شهرستان را در اجرای این طرح مؤثر دانست.

