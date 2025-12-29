خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میاندورود پایلوت سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مازندران شد

میاندورود پایلوت سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مازندران شد
کد خبر : 1734578
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: شهرستان میاندورود به‌عنوان پایلوت اجرای طرح آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مازندران انتخاب‌شده و این طرح از ۱۴ دی‌ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در نشست توجیهی اجرای آزمایشی طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح وارد مرحله جدیدی شده و از ۱۴ دی‌ماه در ۷۰ نقطه کشور آغاز می‌شود که شهرستان میاندورود نیز به‌عنوان پایلوت در مازندران انتخاب‌شده است.

وی افزود: در برخی مناطق سرشماری به‌صورت تمام‌شماری و در برخی دیگر به شکل نمونه‌گیری انجام خواهد شد.

گودرزی با اشاره به آمادگی کامل استان مازندران برای اجرای این طرح، تصریح کرد: نقشه‌های موقعیت مکانی آماده‌شده و بستر اجرای طرح فراهم است. پس از پایان مرحله آزمایشی، وارد بخش دیگری از سرشماری ثبت‌مبنا ۱۴۰۵ خواهیم شد.

مرتضی بابایی لولتی، فرماندار شهرستان میاندورود، نیز در این نشست گفت: اجرای طرح آزمایشی نفوس و مسکن باهدف ارائه آمار دقیق انجام می‌شود و نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، زیربنایی و اشتغال خواهد داشت.

وی از مردم شهرستان خواست همکاری لازم را با مأموران سرشماری داشته باشند.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، نیز اظهار کرد: این طرح از ۱۴ دی تا ۳ بهمن اجرا می‌شود و بخشی از اطلاعات به‌صورت ثبت‌مبنا از طریق داده‌های دستگاه‌های اجرایی و بخشی با مراجعه حضوری جمع‌آوری خواهد شد.

کریم‌پور همراهی کامل فرماندار و مدیران شهرستان را در اجرای این طرح مؤثر دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی