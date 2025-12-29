به گزارش ایلنا از بندرعباس، رای قطعی ۱۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان در راستای الزام قانونی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منتشر شد.

دی ماه ۱۴۰۳ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم مبارزه ریشه‌ای و تخصصی با قاچاق سوخت بر عملکرد یکپارچه و هماهنگ با سایر دستگاه‌های مختلف دولتی و نهاد‌های امنیتی برای تاثیرات مثبت آن در کاهش قاچاق سوخت تاکید کرد.

همچنین رئیس عدلیه ۲۳ اسفند ماه سال۱۴۰۳در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشا‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.

صالح: تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ۱.۶۴۴.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ماخذ دو برابر بهای سوخت قاچاق، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ریال ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

متهم ردیف سوم بدالغفور رئیسی فرزند عباس: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۲.۴۲۹.۳۴۹.۹۶۴.۵۲۰ ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود و سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان معادل ۱.۹۳۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف چهارم جلیل بحرینی فرزند ابراهیم: تحمل ۵ سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل ۳.۲۸۸.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف پنجم محبوب عبدالثابت العامری فرزند عبده: به لحاظ اظهارات مقرون به واقع وی در مرحله مقدماتی و همکاری در تحویل اسناد و مدارک مرتبط با جرم به ضابطین و مساعدت در نگهداری کشتی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۶.۲۱۴.۶۷۴.۹۸۲.۲۶۰ ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه‌ی جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان معادل ۱.۹۳۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف ششم محمد خدابخش حسین فرزند رهی: تحمل ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به ماخذ چهار برابر بهای سوخت قاچاق شده به مبلغ ۶.۲۱۴.۶۷۴.۹۸۲.۲۶۰ ریال در حق صندوق دولت، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان

متهم ردیف هفتم کارلیتو الیزان فرزند کرسینت: تحمل ۲ سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل ۶۵.۷۶۰.۴۸۰.۰۰۰ ریال به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی مزایا ۱ به مبلغ ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت

۹_ پرونده اتهامی مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس دایر بر تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در انجام مسئولیت منتهی به هدر رفت ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر فرآورده یارانه‌ای

متهم پرونده حمیدرضا کیهان‌پور فرزند محمد مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس دایر بر تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در انجام مسئولیت منتهی به هدر رفت ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر فرآورده یارانه‌ای در دادگاه به جبران خسارت وارده به اموال دولتی از سه نوع فراورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، (سوخت هواپیما) به میزان ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر به ارزش نرخ غرامات به مبلغ ۱.۶۸۹.۳۹۰.۵۸۷.۹۸۲ ریال و نفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یکسال، منع خروج ازکشور و ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد به مدت دوسال محکوم شد.

۱۰_ قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول

در پرونده قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم ردیف اول پرویز عزیزی فرزند عبدالرحمن بابت بزه قاچاق کالا به پرداخت ۵۸.۳۲۱.۰۶۲.۲۴۰ ریال محکوم و بابت بزه دو فقره جعل صورت گرفته ضمن صدور حکم به بی اعتباری اسناد مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و همچنین بابت بزه استفاده اسناد مجعول محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری مجازات‌های تکمیلی، محرومیت اشتغال به حرفه‌های مرتبط با امور ترخیص، محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی اشخاص حقوقی، ممنوعیت خروج از کشور به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم شرکت آسال تجارت ویرا: که شخص حقوقی است شخص حقوقی به پرداخت ۴۳.۷۴۰.۷۹۶.۶۸۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و یک سال تعلیق فعالیت‌های شرکت محکوم شد.

احکام دیگر پرونده‌ها در گزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.

