افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا از افزایش ۱۲.۵ درصدی تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۵ درصد و در مقایسه با دو سال قبل ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است.
عبدالرضا محمودی رستمی با بیان اینکه در این مدت برای پایداری شبکه سراسری برق کشور، ۸ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۹۰ مگاوات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شد، افزود: حدود ۷۴ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخار و بیش از ۲۶ درصد در بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده است.
وی با اشاره به تحقق بیش از ۸۷ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه، گفت: از مهرماه امسال تاکنون ۶ پروژه تعمیرات دورهای برنامهریزیشده در واحدهای بخار و گازی نیروگاه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با تأکید بر دشواری نگهداری و بهرهبرداری از واحدهای این نیروگاه، بهویژه واحدهای بخار با عمر بالای ۴۵ سال، افزود: فرسودگی تجهیزات بهخصوص در بخشهای سوخت و احتراق، محدودیت تأمین آب در سیستم خنککاری به دلیل پسروی آب دریا و کاهش تخصیص سهمیه سوخت گاز، از مهمترین چالشهای تولید پایدار انرژی در این نیروگاه است.
محمودی رستمی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، همکاران متخصص و توانمند نیروگاه با تلاش مضاعف، اجرای دقیق پروژههای تعمیراتی و بهرهبرداری اصولی، توانستند آمادگی واحدها را در وضعیت مطلوب حفظ کرده و رشد تولید انرژی نسبت به سال گذشته را محقق کنند.
وی با اشاره به انجام تمهیدات فنی لازم برای عبور موفق از فصلهای پیک مصرف، خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی سوخت مایع و برنامهریزیهای لازم برای تولید حداکثری انجام شده و تلاش شبانهروزی برای تأمین پایدار انرژی و کاهش ناترازی شبکه برق کشور ادامه خواهد داشت.