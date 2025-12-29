خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان مطرح کرد؛

اخذ موافقت اولیه تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک/توجه ویژه به تکمیل پروژه های زیرساختی

اخذ موافقت اولیه تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک/توجه ویژه به تکمیل پروژه های زیرساختی
کد خبر : 1734481
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان گفت: با پیگیری ها و جلسات صورت گرفته با این نهاد، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان وزاء، مسئولان استانی و ... برای ارزیابی نهایی مصوبات سفر ریاست جمهوری موافقت اولیه برای تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک، صورت گرفت.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هماهنگی مصوبات سفر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: طبق روال سفر ریاست جمهوری و جلسات لازم برای هماهنگی جهت بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این سفر، جلسات فشرده‌ای در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی با مسئولان نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد تا پروژه‌های مهم و اولویت دار استان در این سفر به خوبی دیده شوند. 

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل پروژه‌های زیرساختی استان هستند و نقش مهمی در ایجاد جهش برای توسعه استان دارند. 

استاندار لرستان گفت: تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌هایی مانند سد معشوره، سد مخمل‌کوه، آب‌رسانی به شهر خرم آباد، محور مواصلاتی خرم آباد-کوهدشت، محور مواصلاتی خرم آباد-پلدختر، محور کوهدشت-زانوگه، محور داران-الیگودرز و…از جمله این طرح‌ها هستند. 

شاهرخی افزود: در این جلسات نیز تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک که به صورت ویژه پیگیری آن هستیم نیز مورد موافقت اولیه قرار گرفت. 

وی ادامه داد: جلسه دیگری نیز با محوریت حوزه اقتصادی برگزار شد و مقامات نهاد ریاست جمهوری، سرمایه گذاران بزرگ ملی، فعالان بخش خصوصی و مسئولان استانی در این جلسه پربار و حتی کم نظیر حضور داشتند. 

استاندار لرستان گفت: در این جلسه باتوجه به ظرفیت‌های ویژه لرستان در بخش‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، دامپروری، صنایع و معادن و…گفتگوها و مذاکرات ویژه‌ای برای جذب سرمایه گذار صورت گرفت که باتوجه به استقبال سرمایه گذاران مقرر شد کمیته پیگیری و تماس برای پیگیری ظرفیت‌ها و پیشنهادات این حوزه تشکیل شود. 

شاهرخی افزود: باتوجه به حضور بانک‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها در این جلسات، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای جذب ۳۰ همت سرمایه‌گذاری برای ساخت و تکمیل طرح‌های عمرانی و اقتصادی فراهم بشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی