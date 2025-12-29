اخذ موافقت اولیه تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک/توجه ویژه به تکمیل پروژه های زیرساختی

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هماهنگی مصوبات سفر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: طبق روال سفر ریاست جمهوری و جلسات لازم برای هماهنگی جهت بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این سفر، جلسات فشرده‌ای در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی با مسئولان نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد تا پروژه‌های مهم و اولویت دار استان در این سفر به خوبی دیده شوند.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل پروژه‌های زیرساختی استان هستند و نقش مهمی در ایجاد جهش برای توسعه استان دارند.

استاندار لرستان گفت: تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌هایی مانند سد معشوره، سد مخمل‌کوه، آب‌رسانی به شهر خرم آباد، محور مواصلاتی خرم آباد-کوهدشت، محور مواصلاتی خرم آباد-پلدختر، محور کوهدشت-زانوگه، محور داران-الیگودرز و…از جمله این طرح‌ها هستند.

شاهرخی افزود: در این جلسات نیز تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک که به صورت ویژه پیگیری آن هستیم نیز مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

وی ادامه داد: جلسه دیگری نیز با محوریت حوزه اقتصادی برگزار شد و مقامات نهاد ریاست جمهوری، سرمایه گذاران بزرگ ملی، فعالان بخش خصوصی و مسئولان استانی در این جلسه پربار و حتی کم نظیر حضور داشتند.

استاندار لرستان گفت: در این جلسه باتوجه به ظرفیت‌های ویژه لرستان در بخش‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، دامپروری، صنایع و معادن و…گفتگوها و مذاکرات ویژه‌ای برای جذب سرمایه گذار صورت گرفت که باتوجه به استقبال سرمایه گذاران مقرر شد کمیته پیگیری و تماس برای پیگیری ظرفیت‌ها و پیشنهادات این حوزه تشکیل شود.

شاهرخی افزود: باتوجه به حضور بانک‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها در این جلسات، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای جذب ۳۰ همت سرمایه‌گذاری برای ساخت و تکمیل طرح‌های عمرانی و اقتصادی فراهم بشود.

