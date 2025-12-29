در تماس با ایلنا عنوان شد؛
گلایه کارگران قند خاورمیانه شوش از تعویق انتخابات شورای اسلامی کار/ خانه کارگر خوزستان پیگیر شد
تعدادی از کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش با گلایه از تعلل مدیریت در برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار و حذف کاندیداهای مطالبهگر، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی شدند؛ موضوعی که به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، برای پیگیری به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، طبق گفتهی این کارگران، در دو ماه گذشته و پس از پایان دوره فعالیت شورای اسلامی کار شرکت قند خاورمیانه شوش، کارگران این واحد تولیدی باسابقه و بزرگ، پیگیر برگزاری انتخابات شورای جدید این شرکت شدند که در فصل بهرهبرداری، میزبان بیش از ۵۰۰ کارگر مستقیم و بیش از ۲ هزار نیروی غیرمستقیم است.
به گفته کارگران، مطابق قانون، شورای پیشین باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره خود، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم میکرد، اما با وجود پیگیریهای مکرر، پاسخ روشنی از سوی مدیریت شرکت دریافت نشد.
طبق ادعای آنان، هرچند با همکاری اداره کار، مراحل قانونی شامل تأیید نماینده کارگران، معرفی کاندیداها و تعیین تاریخ انتخابات انجام شد، اما مدیریت شرکت با طرح بهانههای مختلف مانع از برگزاری انتخابات گردید.
کارگران مدعی اند هدف اصلی این تعویقها، حذف چند کاندیدای شاخص و مطالبهگر بوده است.
از سوی دیگر، قرارداد کارگران این شرکت بهصورت سهماهه تمدید میشود و به گفتهی کارگران، مدیریت با به تأخیر انداختن زمان انتخابات تا پس از تمدید قراردادها، شرایطی ایجاد کرده تا کاندیدای اصلی و محبوب کارگران را از روند انتخابات کنار بگذارد.
در پی این اقدامات، اداره کار موضوع عدم تمکین مدیریت نسبت به برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار را طی شکایتی رسمی به دادستانی شهرستان ارسال کرده است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت، بهصورت شفاهی وعده داده بود انتخابات در «آخرین روز بهرهبرداری و مرحله شستشو» برگزار شود؛ وعدهای که به گفته کارگران، عملی نشد.
همزمان با تمدید قراردادهای جدید، سه نفر از کارگران، از جمله گزینه اصلی کارگران برای شورای اسلامی کار، از تمدید قرارداد محروم و عملاً اخراج شدهاند. کارگران با طرح این پرسش که «چه برنامهای پشت این اقدامات است و مدیریت بهدنبال چه امتیازاتی است؟» تأکید دارند مطالبات قانونی و صنفی آنان همچنان نادیده گرفته میشود.
به گفته کارگران، این اتفاق مشابه سال گذشته و در دوران مدیریت پیشین نیز رخ داده بود؛ زمانی که تعدادی از کارگران اخراج شدند و در نهایت تنها شش نفر با وساطت مسئولان شهرستان و پس از تعهدات سنگین، به کار بازگشتند.
آنان میگویند: امسال نیز همان الگوی فشار و حذف صنفی در حال تکرار است.
در واکنش به این موضوع، قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: «موضوع عدم برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت قند خاورمیانه شوش را به واحد تشکلهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال کردهایم و قرار است همکاران این واحد طی هفته جاری موضوع را پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود.»