مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد روز 8 دی ماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به پیشبینی کل هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی سراسر این استان در هر 2 نوبت صبح و عصر، روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزاری میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، منوچهر محمدی افزود: این تصمیم در پی شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر و به منظور حفظ ایمنی دانشآموزان اتخاذ شده است. فعالیت سایر مقاطع تحصیلی و همچنین ادارات و دستگاههای اجرایی این استان طبق روال عادی برقرار است و هرگونه تغییر احتمالی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی به وضعیت جوی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی و بارش برف و باران در این استان، دستگاههای امدادی و خدماترسان در حالت آمادهباش قرار دارند. در این راستا شهروندان باید احتیاط لازم را داشته باشند و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.