مدیرعامل توزیع برق استان خبر داد:

قطعی برق 150 روستای کردستان بر اثر بارش برف شدید و کولاک

قطعی برق 150 روستای کردستان بر اثر بارش برف شدید و کولاک
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به وقوع حادثه قطعی برق در برخی مناطق روستایی این استان اشاره کرده و گفت: بارش شدید برف و کولاک در ارتفاعات شهرستان‌های بانه و سقز، منجر به شکسته شدن بیش از 300 اصله تیر برق اغلب در مسیر بانه - مریوان و قطع برق حدود 150 روستا شد.

به گزارش ایلنا، محمدسعید سلطانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بارش شدید برف و شکستگی تیرهای برق، در ابتدا منجر به قطع برق حدود 200 روستای شهرستان بانه و 50 روستای شهرستان سقز شده بود. اما با تلاش نیروهای عملیاتی، برق 100 روستا وصل شده، اما برق در 150 روستای دیگر همچنان قطع است.

وی ادامه داد: بیشترین خسارات و خاموشی‌ها در فیدر جاده‌های مریوان، سردشت، سبدلو و جاده آرمرده شهرستان بانه گزارش شده است. قطعی برق بیشتر در روستاهای شهرستان بانه اتفاق افتاده است. به دلیل مسدود بودن راه‌های روستایی این شهرستان، فرایند اتصال برق و رفع آسیب دیدگی شبکه به کندی پیش می‌رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اظهار داشت: با این حال، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، به محض پاکسازی محورهای اصلی و روستایی و حصول شرایط احیای شبکه و نصب تیرهای جدید، بخشی از این روستاها طی ساعات آینده مجدداً به شبکه سراسری متصل شده و خاموشی‌ها به تدریج برطرف خواهد شد.

سلطانی تصریح کرد: بسته بودن راه‌های مواصلاتی و تداوم بارش برف و کولاک، عملیات ترمیم شبکه برق را با دشواری همراه کرده و حتی در برخی نقاط به طور موقت غیرممکن کرده است. اما به محض پاکسازی محورهای اصلی و روستایی، تیم‌ها و نیروهای عملیاتی با سرعت بیشتری وارد عمل خواهند شد.

وی به اعزام نیروهای عملیاتی به مناطقی که دچار قطعی برق شده‌اند اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اکیپ‌های عملیاتی از نخستین ساعات بروز حادثه قطعی برق سازماندهی شده و به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند. این نیروها در تلاش هستند تا هر چه سریعتر فرایند برق‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده را اجرایی کنند.

