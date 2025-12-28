مدیر روابطعمومی آتشنشانی اراک خبر داد:
مرگ دختر جوان؛ دومین حادثه سقوط از ساختمان شهر اراک در یک روز
مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: دومین حادثه سقوط از ساختمان در شهر اراک امروز در کمتر از 7 ساعت منجر به مرگ دختر جوان شد. این حادثه ساعت 18:40 دقیقه عصر امروز به آتشنشانی اعلام شد. علت این حادثه در دست بررسی است.
به گزارش ایلنا، سرآتشیار مهدی نجفی افزود: این حادثه در شهرک پردیس اراک رخ داده بود که متأسفانه دختری جوان به دلایل نامعلوم از طبقه هشتم آپارتمانی سقوط کرده بود. این دختر جوان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شد، اما متاسفانه به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.
وی به دیگر حادثه سقوط از ارتفاع در شهر اراک ظرف روز جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ظهر امروز یکشنبه 7 دی ماه نیز پسر نوجوانی در منطقه هپکو اراک از یک آپارتمان 4 طبقه سقوط کرد و متأسفانه بهرغم تلاشهای نیروهای امدادی، بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.