خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر روابط‌عمومی آتش‌نشانی اراک خبر داد:

مرگ دختر جوان؛ دومین حادثه سقوط از ساختمان شهر اراک در یک روز

مرگ دختر جوان؛ دومین حادثه سقوط از ساختمان شهر اراک در یک روز
کد خبر : 1734387
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: دومین حادثه سقوط از ساختمان در شهر اراک امروز در کمتر از 7 ساعت منجر به مرگ دختر جوان شد. این حادثه ساعت 18:40 دقیقه عصر امروز به آتش‌نشانی اعلام شد. علت این حادثه در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، سرآتشیار مهدی نجفی افزود: این حادثه در شهرک پردیس اراک رخ داده بود که متأسفانه دختری جوان به دلایل نامعلوم از طبقه هشتم آپارتمانی سقوط کرده بود. این دختر جوان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شد، اما متاسفانه به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.

وی به دیگر حادثه سقوط از ارتفاع در شهر اراک ظرف روز جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ظهر امروز یکشنبه 7 دی ماه نیز پسر نوجوانی در منطقه هپکو اراک از یک آپارتمان 4 طبقه سقوط کرد و متأسفانه به‌رغم تلاش‌های نیروهای امدادی، بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی