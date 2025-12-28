مرگ دختر جوان؛ دومین حادثه سقوط از ساختمان شهر اراک در یک روز

به گزارش ایلنا، سرآتشیار مهدی نجفی افزود: این حادثه در شهرک پردیس اراک رخ داده بود که متأسفانه دختری جوان به دلایل نامعلوم از طبقه هشتم آپارتمانی سقوط کرده بود. این دختر جوان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شد، اما متاسفانه به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.

وی به دیگر حادثه سقوط از ارتفاع در شهر اراک ظرف روز جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ظهر امروز یکشنبه 7 دی ماه نیز پسر نوجوانی در منطقه هپکو اراک از یک آپارتمان 4 طبقه سقوط کرد و متأسفانه به‌رغم تلاش‌های نیروهای امدادی، بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

انتهای پیام/