ثبت ۳ اثر طبیعی همدان در فهرست میراث ملی

به گزارش ایلنا از همدان ، حمیدرضا حیدری اظهار کرد: در این جلسه که در وزارت متبوع برگزار شد، سه پرونده پیشنهادی میراث طبیعی استان برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران طرح و پس از بررسی‌های کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: این آثار شامل سراب گنبد کبود در روستای‌ گنبد کبود، سراب ‌۲ روزنه در روستای‌ ورازانه شهرستان نهاوند و آبشار علی آباد دمق از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: موارد اعلامی فوق پس از طی تشریفات فرایند اداری با تایید معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: ثبت ملی آثار طبیعی، گامی مهم در راستای شناسایی، حفاظت و صیانت از ظرفیت‌های کم ‌نظیر طبیعی کشور به شمار می‌رود و نقش موثری در جلوگیری از تخریب، دخل و تصرف‌های غیرمجاز و تهدیدات محیطی دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: قرار گرفتن این آثار در فهرست میراث ملی، علاوه بر ایجاد پشتوانه قانونی برای حفاظت از آن‌ها، موجب افزایش حساسیت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی نسبت به ارزش‌های طبیعی و زیست‌ محیطی این عرصه‌ها می‌شود.

وی گفت: ثبت ملی میراث طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی اصولی برای بهره‌برداری پایدار، توسعه گردشگری مسوولانه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان در سطح ملی باشد، همچنین این اقدام با ایجاد توازن میان حفاظت و استفاده خردمندانه از منابع طبیعی، به حفظ هویت طبیعی مناطق و انتقال آن به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

انتهای پیام/