استانداری کردستان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس شهرستانهای سقز و مریوان روز 8 دی ماه
امتحانات داخلی به زمان دیگری موکول شده و امتحانات نهایی رأس ساعت مقرر برگزار میشود
استانداری کردستان در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به ادامه بارش برف و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس برخی شهرستانهای استان کردستان در تمامی مقاطع تحصیلی، روز دوشنبه 8 دی ماه در 2 نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیهای که از سوی استانداری کردستان صادر شده، عنوان شده است که فعالیت آموزشی مدارس شهرستان سقز در تمامی مقاطع تحصیلی روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری خواهد بود و آموزشهای مدارس این شهرستان از طریق سامانه شاد اجرایی خواهد شد.
تمامی امتحانات داخلی مدارس شهرستان سقز با برنامهریزی و اطلاعرسانی مدیران مدارس، در زمان دیگری برگزار میشود. همچنین تمامی امتحانات نهایی دانشآموزان (جاماندگان پایه دوازدهم) در این شهرستان به قوت خود باقی است و رأس ساعت و تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.
بنا به تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان، به دلیل پیش بینی تداوم بارش و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی، روز دوشنبه 8 دی ماه در 2 نوبت صبح و عصر غیرحضوری خواهد بود و آموزشها از طریق سامانه شاد اجرایی خواهد شد.
تمامی امتحانات داخلی مدارس شهرستان مریوان با برنامهریزی و اطلاعرسانی مدیران مدارس، به زمان دیگری موکول شده و زمان جدید متعاقباً از سوی مدارس اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه قبلی، رأس ساعت 10 صبح در حوزههای تعیینشده برگزار میشود.