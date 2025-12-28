به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی استانداری کردستان صادر شده، عنوان شده است که فعالیت آموزشی مدارس شهرستان سقز در تمامی مقاطع تحصیلی روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری خواهد بود و آموزش‌های مدارس این شهرستان از طریق سامانه شاد اجرایی خواهد شد.

تمامی امتحانات داخلی مدارس شهرستان سقز با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مدیران مدارس، در زمان دیگری برگزار می‌شود. همچنین تمامی امتحانات نهایی دانش‌آموزان (جاماندگان پایه دوازدهم) در این شهرستان به قوت خود باقی است و رأس ساعت و تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

بنا به تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان، به دلیل پیش بینی تداوم بارش و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی، روز دوشنبه 8 دی ماه در 2 نوبت صبح و عصر غیرحضوری خواهد بود و آموزش‌ها از طریق سامانه شاد اجرایی خواهد شد.

تمامی امتحانات داخلی مدارس شهرستان مریوان با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مدیران مدارس، به زمان دیگری موکول شده و زمان جدید متعاقباً از سوی مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه قبلی، رأس ساعت 10 صبح در حوزه‌های تعیین‌شده برگزار می‌شود.

