فعالیت مدارس شهرستان های فریدونشهر و بویین میاندشت غیر حضوری شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش فریدونشهر اظهار داشت: اقدام مذکور با توجه به بارش‌های اخیر و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا، و با هماهنگی فرمانداری این شهرستان، انجام می شود.

همچنین در همین پیوند احمد زالی مدیر آموزش و پرورش بویین میاندشت بیان کرد: تعطیلی یادشده مدارس، بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران این شهرستان انجام گرفته شده است.

همچنین مدیران آموزش و پرورش فریدونشهر و بویین میاندشت، اعلام داشتند: فردا دوشنبه، امتحانات نهایی بزرگسالان طبق برنامه اعلام‌شده و به‌صورت حضوری برقرار است.

شهرستان های فریدونشهر در ۱۸۵ و بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.

