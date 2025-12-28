خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گردنه‌های چری و شاه‌منصوری در شهرستان کوهرنگ به دلیل کولاک شدید و کاهش دید مسدود شد

گردنه‌های چری و شاه‌منصوری در شهرستان کوهرنگ به دلیل کولاک شدید و کاهش دید مسدود شد
کد خبر : 1734353
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از انسداد موقت گردنه‌های چری و شاه‌منصوری به دلیل کولاک شدید و کاهش شدید دید خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت: به دلیل تشدید کولاک، بارش برف سنگین و کاهش شدید دید افقی، تردد در گردنه‌های چری و شاه‌منصوری در شهرستان کوهرنگ به‌طور موقت مسدود شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ ایمنی رانندگان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی اتخاذ شده و تا بهبود شرایط جوی و افزایش دید، انسداد این گردنه‌ها ادامه خواهد داشت.

خدابخشی تأکید کرد: راه‌های جایگزین برای تردد در نظر گرفته شده و رانندگان می‌توانند از محور لردگان ـ ایذه به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند. همچنین از رانندگان درخواست می‌شود از تردد در این محورها خودداری کرده و حتماً پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

مدیرکل راهداری استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تیم‌های راهداری در محل مستقر هستند و به محض مساعد شدن شرایط جوی، عملیات بازگشایی مسیر آغاز خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی