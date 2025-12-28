به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت: به دلیل تشدید کولاک، بارش برف سنگین و کاهش شدید دید افقی، تردد در گردنه‌های چری و شاه‌منصوری در شهرستان کوهرنگ به‌طور موقت مسدود شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ ایمنی رانندگان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی اتخاذ شده و تا بهبود شرایط جوی و افزایش دید، انسداد این گردنه‌ها ادامه خواهد داشت.

خدابخشی تأکید کرد: راه‌های جایگزین برای تردد در نظر گرفته شده و رانندگان می‌توانند از محور لردگان ـ ایذه به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند. همچنین از رانندگان درخواست می‌شود از تردد در این محورها خودداری کرده و حتماً پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

مدیرکل راهداری استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تیم‌های راهداری در محل مستقر هستند و به محض مساعد شدن شرایط جوی، عملیات بازگشایی مسیر آغاز خواهد شد.

