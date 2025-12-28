به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی ارتحال آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه، به مدت سه روز عزای عمومی در سراسر استان خوزستان اعلام شد.

در همین راستا، استاندار خوزستان، نماینده ولی‌فقیه در استان، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان و نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری، با صدور بیانیه‌ای مشترک، رحلت این عالم ربانی را ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه دینی و مردم مؤمن استان دانستند.

در این بیانیه آمده است: خوزستان امروز یکی از ستون‌های معنوی و علمی خود را از دست داد؛ شخصیتی که سالیان متمادی با علم، تقوا، تواضع و دغدغه‌مندی اجتماعی، نقش مؤثری در هدایت فکری، اخلاقی و دینی جامعه ایفا کرد و پیوندی عمیق میان روحانیت و مردم برقرار ساخت.

بر اساس این بیانیه، آیت‌الله سیدعلی شفیعی افزون بر فعالیت‌های علمی و تبلیغی، در تربیت نسل متعهد و مسئولیت‌پذیر نیز منشأ اثر بود؛ به‌گونه‌ای که دو فرزند ایشان، شهید والامقام سیدمرتضی شفیعی و مرحوم حجت‌الاسلام سید محسن شفیعی، از چهره‌های شاخص فرهنگی و دینی استان به‌شمار می‌آیند.

امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تسلیت این مصیبت به محضر حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم شفیعی و عموم مردم خوزستان، اعلام کردند: از امروز به مدت سه روز، عزای عمومی در سراسر استان خوزستان برقرار خواهد بود.

همچنین به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر این عالم وارسته، شهر اهواز در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تعطیل اعلام شد.

در پایان این بیانیه، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت شده است.

انتهای پیام/