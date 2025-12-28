خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی؛

سه روز عزای عمومی در خوزستان اعلام شد/ اهواز سه‌شنبه تعطیل است

سه روز عزای عمومی در خوزستان اعلام شد/ اهواز سه‌شنبه تعطیل است
کد خبر : 1734328
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت عالم ربانی و عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله سیدعلی شفیعی، با صدور بیانیه‌ای مشترک از سوی مسئولان و علمای استان، سه روز عزای عمومی در سراسر خوزستان اعلام و شهر اهواز در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تعطیل شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی ارتحال آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه، به مدت سه روز عزای عمومی در سراسر استان خوزستان اعلام شد.

در همین راستا، استاندار خوزستان، نماینده ولی‌فقیه در استان، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان و نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری، با صدور بیانیه‌ای مشترک، رحلت این عالم ربانی را ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه دینی و مردم مؤمن استان دانستند.

در این بیانیه آمده است: خوزستان امروز یکی از ستون‌های معنوی و علمی خود را از دست داد؛ شخصیتی که سالیان متمادی با علم، تقوا، تواضع و دغدغه‌مندی اجتماعی، نقش مؤثری در هدایت فکری، اخلاقی و دینی جامعه ایفا کرد و پیوندی عمیق میان روحانیت و مردم برقرار ساخت.

بر اساس این بیانیه، آیت‌الله سیدعلی شفیعی افزون بر فعالیت‌های علمی و تبلیغی، در تربیت نسل متعهد و مسئولیت‌پذیر نیز منشأ اثر بود؛ به‌گونه‌ای که دو فرزند ایشان، شهید والامقام سیدمرتضی شفیعی و مرحوم حجت‌الاسلام سید محسن شفیعی، از چهره‌های شاخص فرهنگی و دینی استان به‌شمار می‌آیند.

امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تسلیت این مصیبت به محضر حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم شفیعی و عموم مردم خوزستان، اعلام کردند: از امروز به مدت سه روز، عزای عمومی در سراسر استان خوزستان برقرار خواهد بود.

همچنین به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر این عالم وارسته، شهر اهواز در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تعطیل اعلام شد.

در پایان این بیانیه، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی