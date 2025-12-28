خبرگزاری کار ایران
رییس اداره راهداری شهرستان دیواندره خبر داد:

ممنوعیت تردد تریلر و کشنده در محورهای مواصلاتی دیواندره

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دیواندره به ممنوعیت تردد تریلر و کشنده در برخی محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده‌ها، تردد تریلر و کشنده در محورهای مواصلاتی دیواندره به سقز، سنندج و بیجار تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

به گزارش ایلنا، طالب اسدی افزود: در پی بارش برف بامداد امروز در شهرستان دیواندره، لغزندگی سطح جاده باعث قیچی کردن تریلرها شد، بر این ااس تا اطلاع ثانوی تردد انواع تریلر و کشنده‌ها در محورهای مواصلاتی این شهرستان به شهرستان‌های سنندج، سقز و بیجار ممنوع اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: با فعالیت سامانه بارشی تاکنون 40 راهدار با بکارگیری 25 دستگاه ماشین‌آلات راهداری ضمن برف‌روبی اقدام به نمک‌پاشی همراه با شن‌ریزی کردند و بیش از 400 تن نمک برای یخ زدایی مصرف شد. راهداران در 3 راهدارخانه گورباباعلی، زرینه و مرکزی در حال برفروبی و باز نگه داشتن محورهای دیواندره هستند.

