آتشسوزی کارگاه شارژ کپسول گازمایع در اصفهان مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: آتشسوزی در کارگاه شارژ کپسول گازمایع با اقدام شجاعانه آتشنشانان مهار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار داشت: بامداد امروز یکشنبه هفتم دی ماه پس از اعلام وقوع حریق در یک کارگاه حدوداً ۲۰۰ متری شارژ کپسولهای گاز مایع واقع در جاده حبیبآباد، بلافاصله نیروهای عملیاتی از پنج ایستگاه آتشنشانی به همراه تیم پشتیبانی دولتآباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: با توجه به نوع کاربری این کارگاه و وجود تعداد زیادی کپسول گاز، شرایط با ریسک بسیار بالا و مستعد انفجارهای پیدرپی بود. آتشنشانان با وجود حرارت بسیار بالا و شعلههای گسترده، با جسارت و فداکاری وارد فضای کارگاه شدند و کپسولهای گاز درگیر حریق را به خارج از کارگاه منتقل کردند.
دهقانی افزود: اگر حضور بهموقع نیروهای عملیاتی نبود، این حادثه میتوانست به یک فاجعه بزرگ با خسارات مالی گسترده تبدیل شود. در جریان عملیات، علاوه بر مهار کامل آتشسوزی و ایمنسازی محیط، یک خودروی پارکشده در کارگاه مجاور نیز توسط آتشنشانان به بیرون منتقل و از گسترش آتش به اطراف جلوگیری شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: پس از اطفای کامل حریق، عملیات پاکسازی و ایمنسازی محل انجام شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
وی بیان داشت: این حادثه با تلاش مثالزدنی آتشنشانان بدون تلفات انسانی پایان یافت و محل پس از رفع خطر تحویل عوامل انتظامی و مالک کارگاه شد.