شهر با بخشنامه اداره نمی شود/ شهری که شاد نباشد، زنده نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ابراهیم حسینی بعد از ظهر امروز ٧دی در نطق پیش از دستور خود در دویست و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز، با بیان تجارب و اندوخته ‎های چهار سال خدمت در این دوره، فلسفه و سبک مدیریت شهری خود را مبتنی بر آموزه‌های دینی و مکتب علوی و با محوریت مردم تبیین کرد.

حسینی در مطلع سخنان خود با استعانت از پروردگار متعال بر امر به کار خیر و نیک گفت: در این چهار سال، با گوشت و پوست و استخوان فهمیدیم هر جا هدف، خدمت خالصانه برای مردم باشد، برکات الهی راه خودش را پیدا میکند.

وی با اشاره به اصل قرار دادن عموم مردم به‌ویژه طبقات محروم، خطاب به اعضای شورا و حضار اظهار داشت: ما تجربه کردیم که اصالت با عموم مردم با تأکید بر طبقات ضعیف، فقرا و مساکین است نه خواص و ژن‌های خوب، زیرا به قول امیر المومنین امام علی(ع)، خشنودی عموم مردم خشم خواص را بی اثر می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، مدیریت شهری را بر پایه «شنیدن، نه دستور دادن»، «همراهی، نه تحمیل» و «ساختن با مردم، نه خلاف نظر مردم» دانست و افزود: پرواضح است شهر با بخشنامه اداره نمی شود بلکه با اعتماد زنده می‌ماند. اقتصاد، فرهنگ، صنعت، هویت، هنر، تکنولوژی، سلامت، طبیعت و صلابت وقتی معنا پیدا می کنند که با محوریت مردم کنار هم دیده شوند، نه مقابل هم.

حسینی با بیان اینکه شهری که شاد نباشد، زنده نیست، شادی مردم را سرمایه اجتماعی خواند و تصریح کرد: در این مسیر، اختلاف نظر بود، سختی بود، کم لطفی بود و قضاوت ناعادلانه هم بود. اما یاد گرفتیم: اختلاف اگر برای حقیقت باشد، نعمت است؛ و اگر برای منیت باشد، سم مهلک.

وی با قدردانی از همراهی مردم گفت: امروز با صدای بلند می‌گوییم؛ اگر در این سالها کاری پیش رفت، اگر گرهی باز شد، اگر نوری روشن شد، به خاطر همراهی همین مردم بود و هرجا همراهی مردم میسر شد، دست خدا را بالای همه دستها دیدیم.

رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه با استناد به سخن امام علی(ع) که «هر کس رابطه‌اش را با خدا درست کند، خدا رابطه‌اش را با مردم درست می کند»، اظهار داشت: ما به این سخن ایمان داشتیم، اما اکنون آن را با چشم دیدیم و یقین و اطمینان قلبی برای ما ایجاد شد؛ نه در شعار، در دل شهر، میان مردم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه ‎های مکتب علوی و اشعار حافظ شیرازی که او را شاگرد همین مکتب خواند، بر ضرورت مهربانی و دوستی با همه مردم تأکید کرد و فلسفه این رویکرد را این‌گونه برشمرد: به عموم مردم اشتیاق و گرایش داشته باشد زیرا آنان ستون‌های استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی هستند.

وی با بیان اینکه مدیریت یعنی شنیدن، نه دستور دادن، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم شهر مردم را برای صاحبانش قابل فهم کنیم؛ تصمیم‌ها را توضیح دهیم، و از مردم و خواسته‌هایشان فاصله نگیریم.