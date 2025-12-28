خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری:

ریزش سنگ بزرگ در محور "تنگ درکش‌ورکش"شهرستان اردل پاکسازی شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از پاکسازی سریع یک ریزش سنگ بزرگ در محور کوهستانی «تنگ درکش‌ورکش» شهرستان اردل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت: این ریزش که در اثر بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی رخ داده بود، در جریان گشت‌های میدانی شبانه‌روزی مدیرکل و تیم‌های عملیاتی در محورهای برف‌گیر و پرتردد استان شناسایی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی، تیم‌های راهداری با اعزام به محل، عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی را آغاز کردند و این مانع در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مسیر برداشته شد تا تردد خودروها با اختلالی مواجه نشود.

خدابخشی بر ادامه پایش مستمر محورهای کوهستانی و انجام گشت‌های شبانه‌روزی برای شناسایی و رفع سریع مخاطراتی چون ریزش سنگ، لغزندگی و انسداد مسیرها تأکید کرد.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست در سفرهای خود به مناطق کوهستانی و برف‌گیر، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کرده و پیش از حرکت از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

 

