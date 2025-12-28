خبرگزاری کار ایران
اجیر شدن اراذل‌واوباش برای حمله به مغازه لوازم آرایشی در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون گفت: تحقیقات پلیس در حمله‌ای خشن به یک واحد صنفی لوازم آرایشی در بخش مرکزی شهر، به کشف نقشه‌ای عجیب و برنامه‌ریزی شده منجر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر حمله اراذل‌و‌اوباش به یک مغازه لوازم آرایشی در شهرک "پردیس" کازرون، سریعا ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مهاجمان قبل از رسیدن پلیس از محل متواری شده بودند، افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ٣ نفر از اراذل‌و‌اوباش به دلیل نامعلوم به درب مغازه مذکور مراجعه و با سلاح سرد اقدام به ضرب‌و‌شتم مالک کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با جمع‌آوری سرنخ‌ها، مطلع شدند که یکی از اراذل‌و‌اوباش سابقه‌دار در شهرستان یاسوج می‌باشد.

مصطفایی خاطر‌نشان کرد: ماموران با اخذ نیابت قضایی به یاسوج اعزام و با همکاری پلیس امنیت عمومی آن شهرستان، اراذل‌و‌اوباش را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم که سوابق متعدد درگیری و شرارت در پرونده خود دارد؛ در بازجویی اولیه به جرم خود با همکاری ٢ نفر از دوستانش اقرار کرد و گفت توسط خانمی به هویت معلوم که دارای خصومت و اختلاف قبلی با متصدی واحد صنفی بود از طریق فضای مجازی آشنا و سپس اجیر و در ازای مبلغ ۵٠ میلیون تومان دست به چنین اقدامی زدیم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه خانم مذکور نیز با هماهنگی قضایی دستگیر و تلاش برای دستگیری همدستان این اراذل‌و‌اوباش با جدیت ادامه‌دارد، گفت: متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

وی گفت: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به‌موقع خود به‌هیچ‌عنوان اجازه عرض‌اندام به اراذل‌و‌اوباش و هنجارشکنان را نخواهد داد؛ چرا که حقوق شهروندان خط‌قرمز پلیس می‌باشد.

انتهای پیام/
