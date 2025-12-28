به گزارش ایلنا، محمد محمدی افزود: در شرایط آب و هوایی نامساعد، رانندگان باید اولویت را به حفظ ایمنی خود و به همراه داشتن تجهیزات سفر زمستانی اختصاص دهند. رانندگان باید در این شرایط با سرعت مطمئن و آهسته در جاده‌ها رانندگی کنند و ضمن صبر و حوصله از حرکات ناگهانی و ترمزهای شدید خودداری کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وزش باد، بارندگی به صورت ناگهانی و سریع اتفاق می‌افتد و به سرعت متوقف می‌شود که این چرخه بارندگی و توقف همچنان ادامه دارد. بارش برف به صورت ناگهانی آغاز و دانه‌های برف به دلیل گرمای نسبی هوا به سرعت ذوب می‌شود. این وضعیت باعث لغزندگی جاده‌ها شده است.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان به وضعیت جوی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید دما پیش‌بینی می‌شود که در بازه زمانی روزهای آینده به ویژه ساعات شب، دمای هوا به شدت کاهش یابد و به منفی 10 درجه سانتیگراد برسد.

محمدی به عدم تأثیرات نمک‌پاشی و برف‌روبی به دلیل کولاک و رگبار برف اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در شرایط کولاک و رگبار برف شدید، به دلیل حجم بالای بارش‌ها، نمک‌پاشی و برف‌روبی تأثیر چندانی نخواهد داشت و برف دوباره پشت خودروهای برف‌روب انباشته می‌شود.

وی بیان داشت: به دلیل کاهش شدید دما و لغزندگی جاده‌ها، توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری در چند روز آینده خودداری شود. رانندگان پیش از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور به سامانه 141، سایت www.141.ir و یا نرم افزار موبایلی 141 مراجعه کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان اضافه کرد: 400 نیرو و 200 دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین در طرح زمستانی استان زنجان فعال‌ است و نیروها و تجهیزات لازم از 15 آذر ماه در راهدارخانه‌های این استان مستقر شده‌‌اند.

انتهای پیام/