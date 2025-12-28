تقویت حکمرانی و چرخش قدرت بیانگر اهمیت انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه هفتم دیماه در جلسه هماهنگی ستاد انتخابات استان که به صورت وبیناری با فرمانداران برگزار شد، با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا گفت: تاکنون هفت گام در حوزه شهری و یک گام در حوزه روستایی در حوزه انتخابات برداشته شده و لازم است اهمیت مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات، بیش از پیش تبیین شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه عمر شورای ششم بیشتر از دیگر شوراها بوده باید زمینه‌های لازم برای اجرای انتخابات سالم رقابتی و بی‌طرف فراهم گردد تا نیروهای جدید وارد عرصه انتخابات شوند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه اعتماد به فرآیندهای انتخابات، موجب افزایش مشارکت می‌شود، گفت: باتوجه به این اصل، مردم با انگیزه بیشتری در پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند.

پورعلی یادآور شد: برهمین اساس باید اعتماد به فرآیندهای انتخابات به شکل حداکثری مورد توجه باشد و گام بزرگ وزارت کشور در این زمینه برگزاری تمام الکترونیک انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه جامع انتخابات تصریح کرد: سامانه جامع انتخابات، ستون فقرات انتخابات تمام الکترونیک است و فرمانداران باید اطلاعات جامع و کامل در این زمینه داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: از آنجا که مبنای وزارت کشور، داده‌های سامانه جامع انتخابات است، نقطه اشتراک ما هم داده‌های سامانه جامع و نقل و استخراج آن‌ها در جریان انتخابات است.

تاکید ویژه بر آموزش عوامل اجرایی

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش آموزش عوامل اجرایی را یکی از مهمترین محورهای انتخابات عنوان کرد و افزود: عوامل اجرایی از ابعاد فنی انتخابات نیز هستند که باتوجه به تمام الکترونیک بودن انتخابات باید آموزش این عوامل مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: آموزش عوامل شعب اخذ رأی باید به طور ویژه در دستور کار داشته باشد زیرا معتقدیم که مهارت ابزار مهمی است و می‌تواند ما را از حاشیه‌های سیاسی دور کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا اولین انتخابات دولت چهاردهم است و ممکنست دشمنان در این زمینه شیطنت‌هایی انجام دهند، گفت: آموزش عملی و سناریو محور باید مورد توجه ویژه باشد و عوامل اجرایی نیز باید به تجهیزات فنی و ملزومات کار کاملا تسلط داشته باشند.

پورعلی افزود: تجهیزات باید توسط حوزه فنی ستاد انتخابات و خود حوزه‌های انتخابیه کنترل شوند زیرا ممکنست دشمنان با حملات سایبری در زیرساخت‌هایی مانند برق، اینترنت و…سعی در ایجاد شبهه در انتخابات نمایند که در این زمینه نیز باید از روشهای جایگزین مختلف استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: وضعیت فیبر نوری شعب شهری و آنتن دهی در همه شعب به طور ویژه بررسی و تقویت شود و امکانات و تجهیزات لازم نیز به صورت حداکثری افزایش یابد.

وی ادامه داد: امروز معنای نوینی از امنیت باتوجه به الکترونیک بودن انتخابات ایجاد شده که خود سامانه، رمزهای دسترسی و…در گردونه امنیت انتخابات وارد می‌شود که این موضوعات نیز باید مورد توجه باشد.

پورعلی خاطرنشان کرد: لیست شعب مشکل دار هم به صورت ویژه تهیه تا در صورت نیاز از طریق مخابرات و سایر بخش‌های مربوطه بررسی و نسبت به رفع مشکل آن‌ها اقدام شود.

انتهای پیام/