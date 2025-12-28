خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استانداری لرستان:

تقویت حکمرانی و چرخش قدرت بیانگر اهمیت انتخابات شوراهاست

تقویت حکمرانی و چرخش قدرت بیانگر اهمیت انتخابات شوراهاست
کد خبر : 1734220
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: تقویت حکمرانی و چرخش قدرت بیانگر اهمیت انتخابات شوراهاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه هفتم دیماه در جلسه هماهنگی ستاد انتخابات استان که به صورت وبیناری با فرمانداران برگزار شد، با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا گفت: تاکنون هفت گام در حوزه شهری و یک گام در حوزه روستایی در حوزه انتخابات برداشته شده و لازم است اهمیت مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات، بیش از پیش تبیین شود. 

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه عمر شورای ششم بیشتر از دیگر شوراها بوده باید زمینه‌های لازم برای اجرای انتخابات سالم رقابتی و بی‌طرف فراهم گردد تا نیروهای جدید وارد عرصه انتخابات شوند. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه اعتماد به فرآیندهای انتخابات، موجب افزایش مشارکت می‌شود، گفت: باتوجه به این اصل، مردم با انگیزه بیشتری در پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند. 

پورعلی یادآور شد: برهمین اساس باید اعتماد به فرآیندهای انتخابات به شکل حداکثری مورد توجه باشد و گام بزرگ وزارت کشور در این زمینه برگزاری تمام الکترونیک انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا می‌باشد. 

وی با اشاره به اهمیت سامانه جامع انتخابات تصریح کرد: سامانه جامع انتخابات، ستون فقرات انتخابات تمام الکترونیک است و فرمانداران باید اطلاعات جامع و کامل در این زمینه داشته باشند. 

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: از آنجا که مبنای وزارت کشور، داده‌های سامانه جامع انتخابات است، نقطه اشتراک ما هم داده‌های سامانه جامع و نقل و استخراج آن‌ها در جریان انتخابات است. 

تاکید ویژه بر آموزش عوامل اجرایی

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش آموزش عوامل اجرایی را یکی از مهمترین محورهای انتخابات عنوان کرد و افزود: عوامل اجرایی از ابعاد فنی انتخابات نیز هستند که باتوجه به تمام الکترونیک بودن انتخابات باید آموزش این عوامل مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 

وی تاکید کرد: آموزش عوامل شعب اخذ رأی باید به طور ویژه در دستور کار داشته باشد زیرا معتقدیم که مهارت ابزار مهمی است و می‌تواند ما را از حاشیه‌های سیاسی دور کند. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شهر و روستا اولین انتخابات دولت چهاردهم است و ممکنست دشمنان در این زمینه شیطنت‌هایی انجام دهند، گفت: آموزش عملی و سناریو محور باید مورد توجه ویژه باشد و عوامل اجرایی نیز باید به تجهیزات فنی و ملزومات کار کاملا تسلط داشته باشند. 

پورعلی افزود: تجهیزات باید توسط حوزه فنی ستاد انتخابات و خود حوزه‌های انتخابیه کنترل شوند زیرا ممکنست دشمنان با حملات سایبری در زیرساخت‌هایی مانند برق، اینترنت و…سعی در ایجاد شبهه در انتخابات نمایند که در این زمینه نیز باید از روشهای جایگزین مختلف استفاده کنیم. 

وی تاکید کرد: وضعیت فیبر نوری شعب شهری و آنتن دهی در همه شعب به طور ویژه بررسی و تقویت شود و امکانات و تجهیزات لازم نیز به صورت حداکثری افزایش یابد. 

وی ادامه داد: امروز معنای نوینی از امنیت باتوجه به الکترونیک بودن انتخابات ایجاد شده که خود سامانه، رمزهای دسترسی و…در گردونه امنیت انتخابات وارد می‌شود که این موضوعات نیز باید مورد توجه باشد. 

پورعلی خاطرنشان کرد: لیست شعب مشکل دار هم به صورت ویژه تهیه تا در صورت نیاز از طریق مخابرات و سایر بخش‌های مربوطه بررسی و نسبت به رفع مشکل آن‌ها اقدام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی