خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صید بیش از ۵۰۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان تاکنون

صید بیش از ۵۰۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان تاکنون
کد خبر : 1734203
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: از آغاز فصل صید تا امروز ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان از دریای خزر در استان صید شد.

به گزارش ایلنا از رشت، علی اصغر داداش پور گفت: از ۱۵ مهر امسال، آغاز فصل صید تاکنون، ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان از دریای خزر صید شد که بیشترین میزان صید، ۶۰ درصد مربوط به ماهی کفال بود.

وی افزود: از ابتدای فصل صید تاکنون، ۳۲۶ تن ماهی کفال، ۲۰۶ تن ماهی سفید و حدود ۱۱ تن ماهیان سوف و سیم از دریای خزر صید شده است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: امسال ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی پره در مناطق ساحلی ۶ شهرستان گیلان شامل رشت، آستانه اشرفیه، تالش، رودسر، بندرانزلی و لنگرود برای صید ماهیان استخوانی تا نیمه فروردین سال آینده در دریای خزر تور پهن می‌کنند.

دادش پور اظهار امیدواری کرد: در روز‌های زمستانی پیش رو، با مناسب شدن آب و هوا و افزایش میزان دریاروی صیادان، میزان صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در گیلان افزایش یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی