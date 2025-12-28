صید بیش از ۵۰۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان تاکنون

به گزارش ایلنا از رشت، علی اصغر داداش پور گفت: از ۱۵ مهر امسال، آغاز فصل صید تاکنون، ۵۴۴ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان از دریای خزر صید شد که بیشترین میزان صید، ۶۰ درصد مربوط به ماهی کفال بود.

وی افزود: از ابتدای فصل صید تاکنون، ۳۲۶ تن ماهی کفال، ۲۰۶ تن ماهی سفید و حدود ۱۱ تن ماهیان سوف و سیم از دریای خزر صید شده است.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: امسال ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی پره در مناطق ساحلی ۶ شهرستان گیلان شامل رشت، آستانه اشرفیه، تالش، رودسر، بندرانزلی و لنگرود برای صید ماهیان استخوانی تا نیمه فروردین سال آینده در دریای خزر تور پهن می‌کنند.

دادش پور اظهار امیدواری کرد: در روز‌های زمستانی پیش رو، با مناسب شدن آب و هوا و افزایش میزان دریاروی صیادان، میزان صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در گیلان افزایش یابد.

