ماینرهای میلیاردی در ساری خاموش شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری با اعلام این خبر بیان داشت: در راستای مقابله با قاچاق و جمع‌آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پایگاه اطلاعات و کلانتری 15 ساری تعداد 10 دستگاه ماینر از یک واحد انبار کشف و جمع‌آوری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: برابر برآورد کارشناسان مربوطه تعداد 10 دستگاه ارز دیجیتال کشف‌شده مبلغ 15 میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ قیصری خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش‌ها خود را از طریق سامانه 110 مرکز فوریت‌های پلیسی و یا از طریق سامانه 197 دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.

انتهای پیام/