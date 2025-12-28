خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماینرهای میلیاردی در ساری خاموش شد

ماینرهای میلیاردی در ساری خاموش شد
کد خبر : 1734171
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف 10 ماینر غیرمجاز در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  علی قیصری  با اعلام این خبر بیان داشت: در راستای مقابله با قاچاق و جمع‌آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پایگاه اطلاعات و کلانتری 15 ساری تعداد 10 دستگاه ماینر  از یک واحد انبار کشف و جمع‌آوری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: برابر برآورد کارشناسان مربوطه تعداد 10 دستگاه ارز دیجیتال کشف‌شده مبلغ 15 میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ قیصری خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش‌ها خود را از طریق سامانه 110 مرکز فوریت‌های پلیسی و یا از طریق سامانه 197 دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی