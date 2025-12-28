ماینرهای میلیاردی در ساری خاموش شد
فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف 10 ماینر غیرمجاز در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری با اعلام این خبر بیان داشت: در راستای مقابله با قاچاق و جمعآوری دستگاههای ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح استان، با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران پایگاه اطلاعات و کلانتری 15 ساری تعداد 10 دستگاه ماینر از یک واحد انبار کشف و جمعآوری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: برابر برآورد کارشناسان مربوطه تعداد 10 دستگاه ارز دیجیتال کشفشده مبلغ 15 میلیارد ریال برآورد شد.
سرهنگ قیصری خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند هرگونه گزارشها خود را از طریق سامانه 110 مرکز فوریتهای پلیسی و یا از طریق سامانه 197 دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.