توقیف لندکروز 90 میلیاردی قاچاق در عباسآباد
فرمانده انتظامی استان مازندران از توقیف خودروی تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش 90 میلیارد ریال در شهرستان عباسآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی با اعلام این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و رانند مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرده که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودرو کشفشده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، 90 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
سردار مفخمی در پایان تأکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.