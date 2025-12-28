به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی با اعلام این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و رانند مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرده که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودرو کشف‌شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، 90 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سردار مفخمی در پایان تأکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

