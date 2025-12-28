تأکید استاندار قزوین بر بهرهگیری از «فرصتهای بیبدیل» گردشگری و صنعت
در دیداری با فعالان اقتصادی استان، محمد نوذری استاندار قزوین، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این استان، بر لزوم سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند در حوزههای گردشگری، صنعت و کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این جلسه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی سرشناس استان و به میزبانی استانداری قزوین تشکیل شد. در این نشست علاوه بر استاندار، سردار شهردار قزوین و دکتر احمدی نیز حضور داشتند.
محمد نوذری، استاندار قزوین در این نشست نقاط قوت استان را در چند محور کلیدی برشمرد.
قدرت صنعتی و کشاورزی
* موقعیت صنعتی: استان قزوین با حدود 3800 واحد صنعتی، میزبان حدود 10 درصد از صنایع کشور است و به عنوان چهارمین استان صنعتی ایران شناخته میشود.
* محصولات استراتژیک: بخش عمدهای از محصولات مهم کشور از جمله 60 درصد از شویندههای ایران، قطعات خودروسازی و محصولات دامی در این استان تولید میشود.
* کشاورزی پیشرو: دشت قزوین چهارمین دشت بزرگ کشور است و این استان در دوران دفاع مقدس نه تنها تولید را کاهش نداد، بلکه سهم خود در تأمین برخی کالاهای اساسی مانند گندم را افزایش داد.
گردشگری؛ کلید واژه توسعه
استاندار قزوین، سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را یک «فرصت بیبدیل» برای استان دانست و ظرفیتهای آن را اینگونه برشمرد:
* دارا بودن حدود 11 درصد از آثار تاریخی ثبت شده کشور.
* سابقه 57 سال پایتختی ایران در دوره صفویه.
* خاستگاه بسیاری از علما، ادبا و اندیشمندان بزرگ مانند دهخدا و عبید زاکانی.
* موقعیت ممتاز ترانزیتی و مواصلاتی به عنوان محور ارتباطی 14 استان کشور.
وی از مدیرکل میراث فرهنگی استان خواست تا برای مرمت و بهرهبرداری از خانههای تاریخی که بسیاری از آنها محل فیلمبرداری آثار سینمایی بودهاند، برنامهریزی کند. این درخواست در حالی مطرح میشود که گزارشهای جدید از رشد 35 درصدی بازدید از جاذبههای گردشگری قزوین در آذرماه امسال حکایت دارد.
استاندار قزوین در پایان با تشکر از حضور دکتر احمدی، ابراز امیدواری کرد که این نشستها بتواند منجر به نتایج عملی و مؤثری در جهت توسعه همهجانبه استان شود. وی تأکید کرد که قزوین با ظرفیتهای بینظیر خود، آماده پذیرایی از سرمایهگذاران و همکاریهای سازنده است.