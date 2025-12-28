امدادرسانی به بیش از ۳۰۰ خودرو گرفتار شده در برف در محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی/۱۳ مسافر اسکان اضطراری یافتند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از امدادرسانی به ۳۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری، با تأکید بر اینکه با وجود بارش برف در سطح استان، تردد در محورهای استان روان است، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۳ نفر از مسافران در راهمانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.
شکری با اشاره به حجم عملیات انجامشده در این مدت تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹۸ راهدار استان با استفاده از ۱۶۸ دستگاه ماشینآلات و ۱۷۰۵ تن شن و ماسه، ۲ هزار و ۸۸۸ کیلومتر برفروبی در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از برفروبی محورهای روستایی خبر داد و گفت: درحال حاضر با تلاش راهداران هیچ راه روستایی مسدود نبوده و طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ محور روستایی به طول ۹۲ کیلومتر برفروبی و بازگشایی شده و تردد در این مسیرها برقرار است.
شکری از رانندگان درخواست کرد، پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، بهویژه زنجیرچرخ، را همراه داشته باشند و گفت: راهداران استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در زمان بارشها هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.