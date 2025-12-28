خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهارمحال و بختیاری جامه سفید بر تن کرد

چهارمحال و بختیاری جامه سفید بر تن کرد
کد خبر : 1734109
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش‌ها در همه مناطق ازجمله در غرب استان خصوصاً شهرستان کوهرنگ، آغاز شده است و تقریبا بیشتر استان برفی می شود.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی از صبح امروز شاهد بارش برف در بیشتر نقاط استان هستیم و بیشترین بارش ها در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه خصوصاً در نواحی غربی استان خواهد بود.

وی افزود: سامانه بارشی از امروز تا روز چهارشنبه در سطح استان فعال است.

نوروزی بیان کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های کوهستانی استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت:وزش باد به نسبت شدید، کولاک برف، کاهش دما و در برخی مناطق وقوع پدیده مه گرفتگی از پیامد های این سامانه بارشی است.

نوروزی خاطر نشان کرد: برف و باران محور‌های استان را لغزنده کرده است و از رانندگان درخواست می شود با احتیاط رانندگی کنند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی