چهارمحال و بختیاری جامه سفید بر تن کرد

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی از صبح امروز شاهد بارش برف در بیشتر نقاط استان هستیم و بیشترین بارش ها در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه خصوصاً در نواحی غربی استان خواهد بود.

وی افزود: سامانه بارشی از امروز تا روز چهارشنبه در سطح استان فعال است.

نوروزی بیان کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های کوهستانی استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت:وزش باد به نسبت شدید، کولاک برف، کاهش دما و در برخی مناطق وقوع پدیده مه گرفتگی از پیامد های این سامانه بارشی است.

نوروزی خاطر نشان کرد: برف و باران محور‌های استان را لغزنده کرده است و از رانندگان درخواست می شود با احتیاط رانندگی کنند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

