شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های فنی کارشناسان پلیس، فردی که با استفاده از وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و فیشینگ اقدام به خرید طلا از برخی طلافروشان می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم پس از مدتی و با تغییر ظاهر، قصد داشت مجدداً با همان شیوه از طلا و جواهرفروشی‌ها اقدام به خرید کند.

رئیس پلیس فتا استان گفت: با قرار گرفتن متهم در چتر اطلاعاتی پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به محض رؤیت وی و با هماهنگی مقام قضایی، نامبرده را به ظن پولشویی در پرونده‌های متعدد کلاهبرداری رایانه‌ای دستگیر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

سرهنگ نقی مهر افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری منعکس کنند.

