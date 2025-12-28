خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ

شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
کد خبر : 1734108
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده‌های فیشینگ و پولشویی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های فنی کارشناسان پلیس، فردی که با استفاده از وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و فیشینگ اقدام به خرید طلا از برخی طلافروشان می‌کرد، شناسایی شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم پس از مدتی و با تغییر ظاهر، قصد داشت مجدداً با همان شیوه از طلا و جواهرفروشی‌ها اقدام به خرید کند. 
رئیس پلیس فتا استان گفت: با قرار گرفتن متهم در چتر اطلاعاتی پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به محض رؤیت وی و با هماهنگی مقام قضایی، نامبرده را به ظن پولشویی در پرونده‌های متعدد کلاهبرداری رایانه‌ای دستگیر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.
سرهنگ نقی مهر افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری منعکس کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا