سروان صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف، کولاک و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه‌های دوآب و تمرچین تنها با به‌همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان افزود: شهروندان و مسافران پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها مطلع شده و تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و در صورت نداشتن ضرورت، از تردد در این محورها خودداری کنند.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه به‌صورت مستمر در محورهای مذکور حضور دارند و در صورت مشاهده تخلف یا نداشتن زنجیرچرخ، از ادامه تردد خودروها جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

