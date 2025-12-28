خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

تردد در محور پیرانشهر–نقده تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

تردد در محور پیرانشهر–نقده تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است
کد خبر : 1734105
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده با اشاره به بارش برف و شرایط نامساعد جوی در محورهای کوهستانی این شهرستان، از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سروان صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: به‌دلیل بارش برف، کولاک و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه‌های دوآب و تمرچین تنها با به‌همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان افزود: شهروندان و مسافران پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها مطلع شده و تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و در صورت نداشتن ضرورت، از تردد در این محورها خودداری کنند.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه به‌صورت مستمر در محورهای مذکور حضور دارند و در صورت مشاهده تخلف یا نداشتن زنجیرچرخ، از ادامه تردد خودروها جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی