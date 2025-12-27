خبرگزاری کار ایران
با حکم وزیر کشور:

عبدالحسین داداشی فرماندار شهرستان رودسر شد

عبدالحسین داداشی با پیشنهاد استاندار گیلان و با صدور حکمی از سوی اسکندر مومنی وزیر کشور، به عنوان فرماندار شهرستان رودسر منصوب شد.

به گزارش ایلنا از رودسر، به  پیشنهاد هادی حق شناس استاندار گیلان و با صدور حکمی از سوی اسکندر مومنی وزیر کشور، عبدالحسین داداشی در مراسمی، به عنوان فرماندار شهرستان رودسر منصوب شد.

استاندار گیلان همچنین از زحمات و تلاش‌های امیر مرادی فرماندار سابق شهرستان رودسر قدردانی کرد.

در بخشی از حکم فرماندار رودسر آمده است: «با اتکا به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب، اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری، به سبب این حکم به عنوان فرماندار شهرستان رودسر منصوب می‌شوید.»

عبدالحسین داداشی نیاکی متولد سال ۱۳۵۰ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد است.

سرپرستی دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری گیلان، مدیر اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گیلان، معاونت فرمانداری شهرستان لنگرود، فرماندار آبیک، معاون مدیریت سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی، مدیرکل دفتر امورشهری و شورا‌های استانداری خراسان جنوبی و شهردار آستانه‌اشرفیه از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی داداشی است.

 

