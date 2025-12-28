وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دستور ویژه‌ای برای پیگیری مستمر وضعیت درمانی محیط‌بان مصدوم، تامین کامل خدمات پزشکی لازم و همچنین تسریع در روند شناسایی و دستگیری متخلفان صادر کرد و از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، موضوع به‌صورت میدانی و مستمر در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این حادثه چهار متخلف شکار غیرمجاز حضور داشتند که تاکنون یک نفر از آنان دستگیر شده و سایر افراد شناسایی شده‌اند، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد؛ این افراد از شکارچیان شناخته‌شده منطقه هستند.

شعبانی تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با قاطعیت کامل و بدون اغماض، موضوع این حادثه را از مسیر قانونی و قضایی دنبال می‌کند.