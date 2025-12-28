مجروح شدن محیطبان در منطقه شکار ممنوع نوبهار/ عوامل حادثه شناسایی شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از مجروح شدن یک محیطبان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع «نوبهار» شهرستان مهولات خبر داد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، ابوالفضل شعبانی اظهارکرد: در جریان درگیری که صبح امروز در منطقه شکارممنوع نوبهار شهرستان مهولات رخ داد، محیطبان «مهدی علینیا» در حین انجام ماموریت و برخورد با شکارچیان غیرمجاز، از ناحیه دست مجروح شد، خوشبختانه وضعیت عمومی وی هماکنون مساعد است و تحت مراقبتهای درمانی قرار دارد.
وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دستور ویژهای برای پیگیری مستمر وضعیت درمانی محیطبان مصدوم، تامین کامل خدمات پزشکی لازم و همچنین تسریع در روند شناسایی و دستگیری متخلفان صادر کرد و از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، موضوع بهصورت میدانی و مستمر در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این حادثه چهار متخلف شکار غیرمجاز حضور داشتند که تاکنون یک نفر از آنان دستگیر شده و سایر افراد شناسایی شدهاند، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد؛ این افراد از شکارچیان شناختهشده منطقه هستند.
شعبانی تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با قاطعیت کامل و بدون اغماض، موضوع این حادثه را از مسیر قانونی و قضایی دنبال میکند.