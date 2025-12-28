خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجروح شدن محیط‌بان در منطقه شکار ممنوع نوبهار/ عوامل حادثه شناسایی شدند

مجروح شدن محیط‌بان در منطقه شکار ممنوع نوبهار/ عوامل حادثه شناسایی شدند
کد خبر : 1734092
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از مجروح شدن یک محیط‌بان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع «نوبهار» شهرستان مه‌ولات خبر داد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، ابوالفضل شعبانی اظهارکرد: در جریان درگیری که صبح امروز در منطقه شکارممنوع نوبهار شهرستان مه‌ولات رخ داد، محیط‌بان «مهدی علی‌نیا» در حین انجام ماموریت و برخورد با شکارچیان غیرمجاز، از ناحیه دست مجروح شد، خوشبختانه وضعیت عمومی وی هم‌اکنون مساعد است و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دستور ویژه‌ای برای پیگیری مستمر وضعیت درمانی محیط‌بان مصدوم، تامین کامل خدمات پزشکی لازم و همچنین تسریع در روند شناسایی و دستگیری متخلفان صادر کرد و از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، موضوع به‌صورت میدانی و مستمر در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این حادثه چهار متخلف شکار غیرمجاز حضور داشتند که تاکنون یک نفر از آنان دستگیر شده و سایر افراد شناسایی شده‌اند، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد؛ این افراد از شکارچیان شناخته‌شده منطقه هستند.

شعبانی تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با قاطعیت کامل و بدون اغماض، موضوع این حادثه را از مسیر قانونی و قضایی دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی