طی تفاهمنامهای امضا شد؛
همکاری زندانهای البرز و حوزه هنری برای توانمندسازی فرهنگی مددجویان
مدیرکل زندانهای استان البرز از تفاهمنامه همکاری مشترک با حوزه هنری استان خبر داد که با هدف توسعه برنامههای فرهنگی، هنری و تربیتی و در راستای توانمندسازی زندانیان به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا از البرز، علیاصغر فتحی اظهار کرد: تفاهمنامهای با رویکرد گسترش فعالیتهای اصلاحی و تربیتی و بهرهگیری از ظرفیتهای هنری استان، میان ادارهکل زندانهای استان البرز و حوزه هنری استان منعقد شد و زمینه اجرای برنامههای منسجم فرهنگی و هنری در زندانهای استان را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای استان البرز، در آیین امضای این تفاهمنامه با اشاره به سیاستهای اصلاحی سازمان زندانها گفت: در کنار تأمین نیازهای اولیه زندانیان، اجرای برنامههای هنردرمانی، کاردرمانی و ورزشدرمانی بهصورت مستمر در زندانهای استان دنبال میشود که اشتغال و مهارتآموزی از محورهای اصلی این برنامههاست.
وی افزود: استفاده از مربیان متخصص خارج از مجموعه زندان در حوزههایی مانند قرآن، تئاتر، موسیقی و ورزش در دستور کار قرار دارد و با وجود محدودیتهای اعتباری، تلاش شده فعالیتهای فرهنگی و هنری بهصورت هدفمند و متناسب با ظرفیتها اجرا شود.
مدیرکل زندانهای استان البرز همچنین راهاندازی «سیمای زندان» را از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در قالب این همکاری عنوان کرد و گفت: این بستر میتواند نقش مؤثری در انتقال پیامهای آموزشی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت زندانیان ایفا کند.
در ادامه، محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری استان البرز، با تأکید بر نقش اثرگذار هنر در فرآیندهای اجتماعی اظهار کرد: حوزه هنری استان آمادگی دارد با بهرهگیری از هنرمندان متخصص و متعهد، برنامههایی مستمر و هدفمند برای زندانیان اجرا کند تا فعالیتها از حالت مقطعی خارج شده و به نتایج پایدار منجر شود.
وی افزود: استفاده برنامهریزیشده از ظرفیت هنرمندان میتواند به تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی مددجویان کمک کرده و زمینه بازگشت مؤثرتر آنان به جامعه را فراهم آورد. همچنین ثبت تجربههای زیسته در فضای زندان، قابلیت تبدیل شدن به محتوای آموزشی و پژوهشی ارزشمند را دارد.
رئیس حوزه هنری استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای دقیق مفاد این تفاهمنامه، به شکلگیری همکاریهای مؤثر و ماندگار در حوزه فرهنگی و هنری زندانهای استان منجر شود.