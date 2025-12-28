خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خبرداد:

گرفتار شدن ۱۴ کوهنورد در کوهستان های سردشت

گرفتار شدن ۱۴ کوهنورد در کوهستان های سردشت
کد خبر : 1734079
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از گرفتار شدن ۱۴ کوهنورد در کوهستان های سردشت خبر داد

حمید محبوبی در گفت و گو با ایلنا، بیان کرد:بر اثر بارش برف و کولاک ۱۴کوهنورد در کوهستان های سردشت گرفتار شده اند.

وی افزود: محل دقیق این حادثه سرچشمه قلدان بین کوه مالیموس و بلفت سردشت است.

محبوبی ادامه داد: در حال حاضرنجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس شهرستان سردشت جهت امداد رسانی به محل اعزام شده اند.

مدیر عامل هلال احمر استان در پایان خاطر نشان کرد:شدت بارش و بسته بودن مسیرهای دسترسی عملیات امداد را با سختی مواجه کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی