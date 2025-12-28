گرفتار شدن ۱۴ کوهنورد در کوهستان های سردشت

حمید محبوبی در گفت و گو با ایلنا، بیان کرد:بر اثر بارش برف و کولاک ۱۴کوهنورد در کوهستان های سردشت گرفتار شده اند.

وی افزود: محل دقیق این حادثه سرچشمه قلدان بین کوه مالیموس و بلفت سردشت است.

محبوبی ادامه داد: در حال حاضرنجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس شهرستان سردشت جهت امداد رسانی به محل اعزام شده اند.

مدیر عامل هلال احمر استان در پایان خاطر نشان کرد:شدت بارش و بسته بودن مسیرهای دسترسی عملیات امداد را با سختی مواجه کرده است.

