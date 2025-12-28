خبرگزاری کار ایران
تمام محورهای مواصلاتی اردبیل باز است / تردد در برخی گردنه‌ها فقط با زنجیرچرخ

معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به بارش برف و باران در محورهای مختلف استان اعلام کرد: با وجود شرایط ناپایدار جوی، تمامی راه‌های مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آن‌ها با تلاش مستمر راهداران جریان دارد، اما در برخی محورهای کوهستانی رعایت نکات ایمنی و استفاده از زنجیرچرخ الزامی است.

به گزارش ایلنا،  آیدین هاشمی، معاون راهداری استان اردبیل، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان گفت: هم‌اکنون در محورهای اردبیل–آستارا، نیر–سراب، اردبیل–سرعین، رضی–گرمی، اردبیل–سرچم و ارجستان–خلخال بارش برف گزارش شده و محورهای شمالی استان نیز با بارندگی همراه است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان باز هستند، افزود: تردد در محورهای خلخال–اسالم، نیر سراب گردنه صایین و اردبیل–سرچم تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر بوده و رانندگان باید با آمادگی کامل در این مسیرها تردد کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت رانندگی ایمن در این شرایط جوی تصریح کرد: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و سبقت‌های غیرمجاز و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

معاون راهداری استان اردبیل همچنین از استقرار ۴۰۰ راهدار با ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای استان خبر داد و گفت: این نیروها به‌صورت مستمر در حال برف‌روبی، نمک‌پاشی و تأمین ایمنی راه‌ها هستند.

وی از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

