برف و باران در محورهای مختلف فارس/ مه گرفتگی و وزش باد در جاده‌ها

بر اساس آخرین اطلاعات سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش راهداران مستقر در محورها، شرایط جوی و ترافیکی محورهای فارس تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۷ دی به شرح زیر اعلام شد.

​به گزارش ایلنا، بارش برف در محورهای منتهی به سپیدان، خسروشیرین (آباده)، سده و امامزاده اسماعیل (اقلید) گزارش شده است. همچنین، محورهای منتهی به شیراز، رستم، نورآباد، کوار، فیروزآباد، ارسنجان، کوه‌چنار، کازرون، استهبان، فراشبند و قیروکارزین شاهد بارش باران هستند.

مه گرفتگی در محورهای جدید کازرون به دشت ارژن و قیر به فیروزآباد گزارش شده و سایر محورهای استان به صورت تمام ابری همراه با وزش باد اعلام شده‌اند.

اداره مدیریت راه‌های استان فارس از رانندگان خواسته است با رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه و فاصله ایمن در این محورها تردد کنند.

 

