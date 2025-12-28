​به گزارش ایلنا، بارش برف در محورهای منتهی به سپیدان، خسروشیرین (آباده)، سده و امامزاده اسماعیل (اقلید) گزارش شده است. همچنین، محورهای منتهی به شیراز، رستم، نورآباد، کوار، فیروزآباد، ارسنجان، کوه‌چنار، کازرون، استهبان، فراشبند و قیروکارزین شاهد بارش باران هستند.