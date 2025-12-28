مرز چذابه رسماً به شبکه ترانزیت خارجی کشور پیوست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از ابلاغ دستورالعمل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الحاق رسمی مرز چذابه به شبکه ترانزیت خارجی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری با تاکید بر اینکه با ابلاغ این دستورالعمل یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی استان خوزستان محقق شد، اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای ظرفیتهای ملی و توسعه مبادلات مرزی انجام گرفته و افقهای تازهای را برای بازرگانان ایرانی در بازارهای منطقهای گشوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجوز ایجاد کد ترانزیت خارجی در مرحله نخست به مدت شش ماه و صرفاً برای استفاده بهعنوان «گمرک مقصد» صادر شده است؛ اقدامی که فرصتی ارزشمند برای ارزیابی و تکمیل زیرساختهای این منطقه مرزی به شمار میآید.
عموری با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: عملکرد گمرک چذابه در پایان دوره ششماهه، مبنای تصمیمگیری نهایی برای دائمیسازی و گسترش رویههای ترانزیتی در این مرز خواهد بود.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: اجرای این طرح نقطهعطفی برای بخش خصوصی بهشمار میرود و میتواند مرز چذابه را از یک گذرگاه صرفاً صادراتی به ایستگاهی راهبردی در کریدورهای ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، اختصاص کد ترانزیت به مرز چذابه را یکی از دستاوردهای مهم در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور ارزیابی کرد و گفت: تحقق این اقدام حاصل سالها تلاش، هماهنگی و گفتوگوی مستمر میان نهادهای مسئول و فعالان اقتصادی ایران و عراق بوده است.
وی با اشاره به نقش راهبردی بخش خصوصی در این فرایند تأکید کرد: بخش خصوصی در هر دو کشور با پیگیریهای هدفمند و ارائه راهکارهای عملی، توانست مسیر اجرایی شدن این مطالبه را هموار کند و زمینه بهرهمندی مشترک از ظرفیتهای ترانزیتی را فراهم آورد.
به گفته عموری، این همکاری دوسویه، نمونهای موفق از نقشآفرینی بخش خصوصی در شکلدهی به سیاستهای اقتصادی منطقهای است که میتواند الگویی مؤثر برای سایر مرزهای مشترک ایران و عراق نیز بهشمار آید.
وی خاطرنشان کرد: هدف اتاق بازرگانی اهواز از این تلاشها، ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای منطقه است.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان افزود: فعالسازی این کد، حلقه مفقوده زنجیره تأمین در جنوبغرب کشور را تکمیل میکند؛ اقدامی که میتواند هزینههای لجستیکی را کاهش داده و سرعت مبادلات را افزایش دهد.