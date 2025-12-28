خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا

۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا
کد خبر : 1734040
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۴ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز یکشنبه ۷ دی ماه در هندیجان روی عدد ۱۸۹، خرمشهر ۱۸۰، ماهشهر ۱۷۸، شادگان ۱۷۱، آغاجاری ۱۶۴، اهواز و کارون ۱۶۲، دشت آزادگان ۱۶۰، دزفول و شوشتر ۱۵۹، شوش ۱۵۷، بهبهان و ملاثانی ۱۵۵ و هویزه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شهر‌های آبادان با ۱۱۹، هفتکل ۱۱۵، باغملک ۱۱۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که شهر‌های امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، دهدز، رامهرمز، لالی، مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا