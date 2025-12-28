۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز یکشنبه ۷ دی ماه در هندیجان روی عدد ۱۸۹، خرمشهر ۱۸۰، ماهشهر ۱۷۸، شادگان ۱۷۱، آغاجاری ۱۶۴، اهواز و کارون ۱۶۲، دشت آزادگان ۱۶۰، دزفول و شوشتر ۱۵۹، شوش ۱۵۷، بهبهان و ملاثانی ۱۵۵ و هویزه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شهر‌های آبادان با ۱۱۹، هفتکل ۱۱۵، باغملک ۱۱۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که شهر‌های امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، دهدز، رامهرمز، لالی، مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

