به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی امروز ۷دی ماه در دیدار با نماینده ی بخش خصوصی در حوزه فرش دستباف به لزوم حمایت از تولیدکنندگان فرش دستباف فارس تاکید کرد.

پارسایی اظهار کرد: کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف فارس به منظور افزایش انگیزه در بین بیش از ۱۷۵ هزار بافنده استان ایجاد و سازوکارهای تازه در آن تعریف خواهد شد.

وی افزود: کارگروه فرش دستباف فارس با اینکه در سال های قبل نیز به گونه ای ایجاد شده بود ولیکن به دلایلی این کارگروه نتوانسته بود خواسته های این بخش را فراهم نماید. لذا ما با رویکردی صادرات محور ، این کارگروه را احیاء خواهیم کرد و تحت عنوان کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف فارس به زودی به موضوعات اساسی این حوزه خواهد پرداخت.

معاونت هماهنگی امور گردشگری و زائرین استانداری فارس تاکید نمود: ادارات و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه از جمله سازمان صمت، اتاق بازرگانی و... در این کارگروه به ایفای نقش های اساسی خواهند پرداخت.

پارسایی، با اشاره به برگزاری رویداد نمایشگاهی فرش دستباف شیراز در بهمن ماه سالجاری، اظهار نمود: نگاه و اندیشه ی ما در خصوص این رویداد هنری گردشگری، برگزاری یک آرت- اکسپو است. به این صورت که دو سالن را اختصاص به تولیدات هنرمندان فرش دستباف فارس خواهیم داد و در یکی از سالن ها هم به برگزاری نشست های تخصصی و بررسی پایان نامه های دانشجویان شاخه ی هنر استان خواهیم پرداخت.

در این نشست، مدیرعامل زنجیره ارزش بانو بافت ایلات پارس ابراز نمود: هنر و دسترنج هنرمندان فرش دستباف فارس زبانزد مردم دنیاست که می باید امکانی فراهم یابد که این هنر به دست مردمان دنیا برسد و ثمره ی این انتقال موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارزآوری گردد.

علی اصغر مصطفوی ، جامعه ی بافندگان فرش دستباف فارس را بیش از ۱۷۵ هزار بافنده عنوان کرد و افزود: از این تعداد بافنده که همگی هم بانو هستند، کمتر از سه هزار نفر فعال هستند و در خانه و در کارگاه های کوچک به تولیدات هنری خود مشغول می باشند.

مصطفوی گفت: عدم حمایت بخش دولتی از هنرمندان فرش دستباف فارس، سبب عدم فعالیت بخش اعظمی از جامعه این هنرمندان شده و نیاز است که بخش دولتی به صورت جدی ورود پیدا کند.

وی، نگاه مفید و کاربردی معاونت هماهنگی امور گردشگری و زائرین استانداری فارس به مقوله فرش دستباف استان را مایه امیدواری بخش خصوصی این شاخه ی هنر اصیل ایرانی و فارسی توصیف کرد.

