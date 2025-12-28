خبرگزاری کار ایران
فرماندار الیگودرز تاکید کرد؛

اجرای طرح مسکن محرومین کزنار

کد خبر : 1734010
فرماندار الیگودرز بر تسریع در اجرای طرح مسکن محرومین کزنار با همکاری اهالی این روستا تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی اداوی روز یکشنبه هفتم دی ماه با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از محرومین، اظهارداشت: پیشبرد طرح‌های حمایتی از محرومین از اولویت‌های اساسی فرمانداری می‌باشد و تمامی تلاش‌ها بر هماهنگی با مردم و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف متمرکز شده است. 

وی ضمن قدردانی از همکاری فعال اهالی روستای کزنار ادامه داد: مشارکت مردم نقش اساسی در پیشبرد این طرح دارد و انتظار می‌رود با همکاری جمعی، اجرای آن با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود. 

فرماندار الیگودرز افزود: این اقدام می‌تواند به توسعه روستا، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای شرایط عمومی زندگی اهالی نیز کمک کند و زمینه‌ساز اقدامات حمایتی بیشتر در آینده باشد.

 

