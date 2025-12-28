اجرای طرح مسکن محرومین کزنار

به گزارش ایلنا، مهدی اداوی روز یکشنبه هفتم دی ماه با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از محرومین، اظهارداشت: پیشبرد طرح‌های حمایتی از محرومین از اولویت‌های اساسی فرمانداری می‌باشد و تمامی تلاش‌ها بر هماهنگی با مردم و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف متمرکز شده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری فعال اهالی روستای کزنار ادامه داد: مشارکت مردم نقش اساسی در پیشبرد این طرح دارد و انتظار می‌رود با همکاری جمعی، اجرای آن با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

فرماندار الیگودرز افزود: این اقدام می‌تواند به توسعه روستا، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای شرایط عمومی زندگی اهالی نیز کمک کند و زمینه‌ساز اقدامات حمایتی بیشتر در آینده باشد.

