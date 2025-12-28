هشدار محیط زیست آذربایجان غربی درباره حضور حیات وحش در مناطق مسکونی/ در صورت مشاهده با ۱۵۴۰ تماس بگیرید

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت حباری، در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سرمای شدید و پوشش برفی گسترده در ارتفاعات سبب می شود بسیاری از گونه‌های جانوری برای یافتن غذا و پناهگاه به نقاط پست‌تر و مناطق نزدیک به محل زندگی انسان‌ها کوچ کنند.

جباری، با هشدار نسبت به پیامدهای این تعارض‌ها تصریح کرد: نزدیک شدن حیات‌وحش به سکونتگاه‌های انسانی می‌تواند هم برای شهروندان و هم برای خود جانوران خطرآفرین باشد و مدیریت نادرست این شرایط، زمینه بروز حوادث ناگوار را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی سرد و کمبود منابع غذایی، حضور جانوران در حاشیه سکونتگاه‌ها امری طبیعی است و همکاری مردم در این ایام برای حفاظت از گونه‌های وحشی بسیار حیاتی است؛ ازاین رو از مردم درخواست می‌شود از شکار، تیراندازی و حتی نزدیک‌شدن و غذادهی به حیوانات خودداری کنند و در صورت مشاهده‌ موارد آسیب‌دیده یا گرفتار، از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهندتا اقدامات لازم توسط نیروهای تخصصی انجام شود.

