هشدار محیط زیست آذربایجان غربی درباره حضور حیات وحش در مناطق مسکونی/ در صورت مشاهده با ۱۵۴۰ تماس بگیرید

هشدار محیط زیست آذربایجان غربی درباره حضور حیات وحش در مناطق مسکونی/ در صورت مشاهده با ۱۵۴۰ تماس بگیرید
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در پی شدت یافتن برودت هوا، بارش برف سنگین و یخبندان گسترده در روزهای آینده در سطح استان، از احتمال مشاهده گونه‌های مختلف حیات وحش در حاشیه روستاها و مناطق مسکونی خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تعرض، شکار یا آزار جانوران خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت حباری،  در گفت و گو با خبرنگاران  اظهار کرد: سرمای شدید و پوشش برفی گسترده در ارتفاعات سبب می شود بسیاری از گونه‌های جانوری برای یافتن غذا و پناهگاه به نقاط پست‌تر و مناطق نزدیک به محل زندگی انسان‌ها کوچ کنند.

جباری، با هشدار نسبت به پیامدهای این تعارض‌ها تصریح کرد: نزدیک شدن حیات‌وحش به سکونتگاه‌های انسانی می‌تواند هم برای شهروندان و هم برای خود جانوران خطرآفرین باشد و مدیریت نادرست این شرایط، زمینه بروز حوادث ناگوار را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی سرد و کمبود منابع غذایی، حضور جانوران در حاشیه سکونتگاه‌ها امری طبیعی است و همکاری مردم در این ایام برای حفاظت از گونه‌های وحشی بسیار حیاتی است؛ ازاین رو از مردم درخواست می‌شود از شکار، تیراندازی و حتی نزدیک‌شدن و غذادهی به حیوانات خودداری کنند و در صورت مشاهده‌ موارد آسیب‌دیده یا گرفتار، از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهندتا اقدامات لازم توسط نیروهای تخصصی انجام شود.

 

