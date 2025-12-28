خبرگزاری کار ایران
دستگیری کلاهبردار ۲۰۰ میلیاردی در یزد

دادستانی یزد از بازداشت متهم اصلی یک پرونده کلاهبرداری سازمان‌یافته با پوشش «واردات خودرو‌های کارکرده از چین» خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، بنابراعلام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، متهم این پرونده با سوءاستفاده از نام و سربرگ یک شرکت ثبت‌شده، اما فاقد فعالیت واقعی، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و دریافت مبالغ کلان کرده است.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده از سوی بازپرس دادسرای یزد، متهم با ادعای ارتباط با شرکت‌های چینی و امکان واردات خودرو‌های دست‌دوم، از متقاضیان می‌خواست در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام کنند و سپس قرارداد‌هایی با مهر و سربرگ شرکت مذکور با آنان منعقد می‌کرد.

طبق بررسی‌ها، وی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان پیش‌پرداخت و هزینه‌های نقل‌وانتقال دریافت کرده، اما برای واریز وجوه، از حساب‌های شخصی خود استفاده نکرده و مبالغ به حساب والدینش منتقل می‌شده است. این دو نفر نیز در جریان رسیدگی قضایی، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و تفهیم اتهام شده‌اند.

اطلاعات پرونده نشان می‌دهد متهم دارای یک کانال در پیام‌رسان ایتا و یک وب‌سایت اینترنتی بوده و خود را مسلط به زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی معرفی می‌کرده است. به گفته وی، بخشی از وجوه تحصیل‌شده از طریق این کلاهبرداری به حساب‌هایی در کشور ترکیه منتقل شده است.

تاکنون حدود ۱۰ نفر به عنوان شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند و میزان کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. بازپرس پرونده دستور شناسایی سایر افراد مرتبط و همچنین ردیابی دقیق مسیر انتقال وجوه به خارج از کشور را صادر کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

دادستانی یزد با هشدار به شهروندان تأکید کرده است پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا پرداخت وجه در طرح‌های مشابه، از اعتبار قانونی و فعالیت واقعی شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند و از اعتماد به تبلیغات غیررسمی در فضای مجازی پرهیز نمایند تا زمینه بروز جرایم مشابه فراهم نشود.

