خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش برف در محورهای مواصلاتی کردستان/راه های روستایی سقز و بانه مسدود است/محدودیت تردد در محور سقز_دیواندره

بارش برف در محورهای مواصلاتی کردستان/راه های روستایی سقز و بانه مسدود است/محدودیت تردد در محور سقز_دیواندره
کد خبر : 1733977
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان با اشاره به بارش برف در اغلب محورهای استان گفت: بر اثر بارش شدید برف و کولاک، تمام راه‌های روستایی شهرستان بانه و بخشی از راه های روستایی سقز بسته شده است.

به گزارش ایلنا، رامین محمودی اظهار کرد: بارش برف و باران از روز گذشته در اغلب محورهای استان آغاز شده و در حال حاضر تمام راه‌های روستایی بانه و بخشی از راه‌های روستایی شهرستان سقز بسته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در محورهای سقز - بانه و سقز - مریوان به علت کولاک شدید و نبود دید کافی محدودیت ترافیکی برقرار است، گفت: در محور سقز - دیواندره نیز بارش شدید برف و کولاک گزارش شده و عبور کشنده در این مسیر با محدودیت مواجه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اضافه کرد: همچنین در محورهای سقز - بوکان، بانه - مریوان، بانه - سردشت، سقز - مریوان بارش برف گزارش شده اما تردد برقرار است.

وی یادآور شد: با توجه به کولاک شدید تمام نیروهای راهداری درگیر محورهای اصلی هستند و هنوز فرصت ورود به محورهای روستایی را پیدا نکرده‌اند، اما تمام توان خود را به کار خواهند بست تا مکشلی برای مردم ایجاد نشود.

محمودی تاکید کرد: رانندگان با توجه به لغزندگی جاده‌ها از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانه با خود به همراه داشته باشند و با رعایت قوانین رانندگی، کار راهداران را دچار اختلال نکنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا