مهار آتش سوزی فروشگاه بزرگ موبایل در اردبیل

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی اردبیل، علی ایمانی اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۷ دقیقه طی تماس شهروندان یک مورد آتش‌سوزی در خیابان اسماعیل بیگ گزارش شد که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره یک در کمتر از سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و اقدامات اولیه اطفا حریق و امداد و نجات را انجام دادند.

وی افزود: محل وقوع حادثه فروشگاه بزرگ موبایل بود که دچار حریق شده بود، باتوجه‌به شرایط ویژه نیروهای عملیاتی ایستگاه دو نیز به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی آتش نشانی اردبیل گفت: ۱۲واحد مسکونی در طبقات بالایی فروشگاه وجود داشت که نیروهای عملیاتی سریعا شروع به هدایت ساکنین منازل به خارج از ساختمان کرده و همچنین نمایشگاه خودرو که در مجاورت فروشگاه موبایل بود و کاملا در معرض آتش سوزی قرار داشت، تخلیه شد.

ایمانی تصریح کرد: با تلاش آتش نشانان غیور آتش به طور کامل مهار و از گسترش حریق به منازل و وقوع فاجعه ای بزرگ در شهر جلوگیری شد.

